Tovább nő a biztonság Észak-Vas vármegyében

- Idén indult el a Versenyképes Járások Program, és számos település jelentkezett elképzelésekkel, amelyek részben a helyi közbiztonság erősítését, részben a fejlesztéseket szolgálják. Azért hivatkoztam a biztonság erősítésére, mert nagyon sokan adtak be közterületi térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére pályázatot. Örömmel számolhatok be arról, hogy Sárvár, Szeleste, Jákfa és Uraiújfalu együtt pályázott, és több mint 25 millió forintot nyert kamerák beszerzésére, amelyről a Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter úr által kiadott tanúsítványt már kézhez is kapták. Bízom abban, hogy az új kamerák - a rendőrök és polgárőrök munkájával együtt - azt eredményezik, hogy még biztonságosabbá és élhetőbbé válnak Észak-Vas települései – mondta Ágh Péter országgyűlési képviselő.

Kondora István, Sárvár polgármestere, Ágh Péter országgyűlési képviselő és dr. Máhr Tivadar alpolgármester a térfigyelő kamerák szerverszobájában. Fotó: VN/Sárvári Hírlap

Új köztéri kamerák kerülnek Sárvárra is

Dr. Máhr Tivadar alpolgármester arról szólt, hogy már több mint 120 térfigyelő kamera - köztük rendszámfelismerő is – van Sárváron, és ezzel a pályázattal most egy újabb lépést tehetünk a biztonságosabb város irányába.

Végezetül Ágh Péter elmondta: a térfigyelő kamerák közös beszerzése egy újabb szép példája annak, hogy a Versenyképes Járások Program keretében a települések egymásra utaltság helyett az együttműködést erősítik, a területalapú szemlélet helyett a térségi fejlesztési szemléletet képviselik és valósítják meg.

