Vép több utcájában is új traffiboxokat helyezhetnek ki, ez lehet a 3 új helyszín

– Vép gazdasági helyzete az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is stabil, kiegyensúlyozott. A tervezett kiadások mellett az önkormányzat számára jelentősnek mondható tartalékot is tudtunk képezni. Minden körülményt figyelembe véve elégedettek lehetünk: sikeres és izgalmas évet zártunk, soha rosszabb ne legyen – ezzel nyitott a polgármester. A folytatásban traffiboxok kihelyezéséről is szó esett.

Közmeghallgatás Vépen: Rózsa Hajnalka polgármester beszámolója - Traffiboxokról is szó esett

Fotó: Cseh Gábor

Közmeghallgatás Vépen - Traffiboxok a láthatáron

Majd beszámolt a 2024-es év pályázati eredményeiről, kiadásairól és bevételeiről, a helyi adók alakulásáról, a város anyakönyvi, igazgatási, szociális ügyeiről, közbiztonságáról, egészségügyi alapellátásról, háziorvosi és gyermekorvosi ellátásáról, intézményei működéséről. Érintette a helyi civil szervezetek működését, az önkormányzat új bizottságait és a 2024-es év főbb rendezvényeit. A több mint ötven diából álló prezentáció az idei, részben már megvalósult terveket és a jövőbeli célokat is tartalmazta. Rózsa Hajnalka elmondta: még nagyobb figyelmet szeretnének fordítani a helyi közművelődési és kulturális igények kielégítésére, kihasználva a programok közösségformáló erejét.

Fontosnak tartják többek között:

a vállalkozók támogatását

a gazdaság- és településfejlesztést

a belterületi utak és járdák építését

a városon belüli kerékpárút-hálózat megvalósítását

a művelődési ház előtti tér újratervezését és hasznosítását

a közvilágítás korszerűsítését (többre már pályázatot adtak be)

új családi övezetek kialakítását.

– Dolgozunk a város érdekében, azon vagyunk, hogy az utókornak olyan környezetet, jövőt teremtsünk, ami a lehető legmegfelelőbb számukra – fogalmazott a városvezető.

Fix sebességmérő több utcában, Erdődy-kastély

Az est második felében kérdéseket tehettek fel a vépiek. Egy Kassai utcai lakó azt vetette fel: telepítsenek fix traffipaxot az utcában, ahol nagyon megnövekedett a forgalom és sokan nagy sebességgel közlekednek. Miért nem látogatható és miért olyan elhanyagolt az Erdődy-kastély parkja? – ismétlődő kérdés a közmeghallgatásokon, ezúttal is felmerült. A fixen kihelyezett mérődobozok telepítését betervezik a jövő évi költségvetésbe, és nemcsak a Kassai, hanem a Szent Imre és a Dózsa utcában is, ígérte Rózsa Hajnalka. Az állami tulajdonban és a középiskola kezelésében lévő Erdődy-kastély ügye folyamatosan napirenden van, bíznak abban, hogy rendeződik. Az épület jelenleg kívül-belül, a parkot is beleértve balesetveszélyes, ezért sem tud kinyílni a nagyközönség számára.