1 órája
Vép több utcájában is új traffiboxokat helyezhetnek ki, ez lehet a 3 új helyszín
Az új önkormányzati ciklusban először tartott közmeghallgatást a vasi város képviselő-testülete. Ismertették a 2024-es év számait és az idei terveket, utána kérdéseket tehettek fel a megjelentek – többen felvetették a traffiboxok kérdését is.
– Vép gazdasági helyzete az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is stabil, kiegyensúlyozott. A tervezett kiadások mellett az önkormányzat számára jelentősnek mondható tartalékot is tudtunk képezni. Minden körülményt figyelembe véve elégedettek lehetünk: sikeres és izgalmas évet zártunk, soha rosszabb ne legyen – ezzel nyitott a polgármester. A folytatásban traffiboxok kihelyezéséről is szó esett.
Közmeghallgatás Vépen - Traffiboxok a láthatáron
Majd beszámolt a 2024-es év pályázati eredményeiről, kiadásairól és bevételeiről, a helyi adók alakulásáról, a város anyakönyvi, igazgatási, szociális ügyeiről, közbiztonságáról, egészségügyi alapellátásról, háziorvosi és gyermekorvosi ellátásáról, intézményei működéséről. Érintette a helyi civil szervezetek működését, az önkormányzat új bizottságait és a 2024-es év főbb rendezvényeit. A több mint ötven diából álló prezentáció az idei, részben már megvalósult terveket és a jövőbeli célokat is tartalmazta. Rózsa Hajnalka elmondta: még nagyobb figyelmet szeretnének fordítani a helyi közművelődési és kulturális igények kielégítésére, kihasználva a programok közösségformáló erejét.
Fontosnak tartják többek között:
- a vállalkozók támogatását
- a gazdaság- és településfejlesztést
- a belterületi utak és járdák építését
- a városon belüli kerékpárút-hálózat megvalósítását
- a művelődési ház előtti tér újratervezését és hasznosítását
- a közvilágítás korszerűsítését (többre már pályázatot adtak be)
- új családi övezetek kialakítását.
– Dolgozunk a város érdekében, azon vagyunk, hogy az utókornak olyan környezetet, jövőt teremtsünk, ami a lehető legmegfelelőbb számukra – fogalmazott a városvezető.
Fix sebességmérő több utcában, Erdődy-kastély
Az est második felében kérdéseket tehettek fel a vépiek. Egy Kassai utcai lakó azt vetette fel: telepítsenek fix traffipaxot az utcában, ahol nagyon megnövekedett a forgalom és sokan nagy sebességgel közlekednek. Miért nem látogatható és miért olyan elhanyagolt az Erdődy-kastély parkja? – ismétlődő kérdés a közmeghallgatásokon, ezúttal is felmerült. A fixen kihelyezett mérődobozok telepítését betervezik a jövő évi költségvetésbe, és nemcsak a Kassai, hanem a Szent Imre és a Dózsa utcában is, ígérte Rózsa Hajnalka. Az állami tulajdonban és a középiskola kezelésében lévő Erdődy-kastély ügye folyamatosan napirenden van, bíznak abban, hogy rendeződik. Az épület jelenleg kívül-belül, a parkot is beleértve balesetveszélyes, ezért sem tud kinyílni a nagyközönség számára.
A kiskastély ügye is szóba került
Vép turizmusának lehetséges fejlesztésére kérdezett rá egy másik felszólaló. Ehhez járulna hozzá a Vép-Porpác (Szombathely-Sárvár kapcsolat hiányzó szakasza) kerékpárút kiépítése. A tervek elkészültek, ha megvalósulna, az nagy lehetőséget jelentene Vépnek. Van-e előrelépés a kiskastéllyal kapcsolatban? – ez is felmerült. A hasznosításáról már döntött a képviselő-testület: megvételre kínálják az épületet, a hetekben meghirdetik. A leendő vevővel egyeztetve a tervek között szerepel a patakparti sétány kialakítása is, ami ötletként felmerült a közmeghallgatáson.
Már tervben van, hogy az iskolánál parkolókat alakítanak ki, tárgyaltak a vállalkozóval – válaszolta a polgármester egy lakó felvetésére, aki az iskola környéki parkolási nehézségekről beszélt. Elkelnének még padok a városban – javasolta egy felszólaló. A testület megköszönte és pozitívan fogadta a felvetést. A közmeghallgatáson az is témát adott, hogy a város sikeresen pályázott a Magyar Falu Programban, és 10 millió forint összegű támogatásban részesült, melynek felhasználásával a Jókai utcai járda északi szakaszát újítják fel. A Jókai utca déli járdaszakaszának felújításáról az önkormányzat saját forrásból gondoskodik.