Újabb traffiboxokat helyeznek el Szombathelyen

Mint ismeretes, Vas vármegyében is egyre több fix traffiboxot telepítenek a gyorshajtások számának visszaszorítása és a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ahogy azt megírtuk, legutóbb vármegyénkben augusztus végén élesedett új fix sebességmérő készülék, mégpedig Rábasömjénben. Mint kiderült, a városrész lakóinak kérésére mérik majd a településre Sárvár felől érkező járművek sebességét. A megyeszékhelyen jelenleg négy fix traffibox funkcionál, már amennyiben beleteszik a műszert. Most azonban kiderült, hogy a közeljövőben további traffibox eszközök kihelyezése is várható Szombathely területén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Mindezt Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő közösségi oldalán jelentette be. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hányat, és hova terveznek telepíteni.

A közeljövőben további traffibox eszközök kihelyezése is várható Szombathely területén

Forrás: MW-archív

Szombathelyen jelenleg négy helyszínen vannak telepített Traffibox sebességmérő állomások:

Zanati városrészen – 2 db

Muskátli utcában – 1 db

a 86-os és a 87-es főút közös szakaszánál - 1 db.

Mint a bejegyzésben megjegyzi, a traffibox sebességmérő állomások célja a sebességhatárok betartatásának elősegítése és a balesetek megelőzése. A készülékek a szabálytalanul közlekedő járműveket nagy pontossággal és nagy távolságból képesek érzékelni és rögzíteni. Kiemeli, hogy folyamatos és fokozott a sebességellenőrzés Szombathelyen. Hozzátette: kérik a gépjárművezetőket, hogy tartsák be a kötelező sebességhatárokat, ezzel is védve a közlekedés minden résztvevőjét.