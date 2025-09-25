szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Autósok figyelem!

5 perce

Újabb traffiboxokat helyeznek el Szombathelyen

Címkék#szombathely#traffibox#telepítés

Az új sebességmérő műszerek telepítését Kelemen Krisztián, a város egyik önkormányzati képviselője közösségi oldalán jelentette be.

Vaol.hu

Mint ismeretes, Vas vármegyében is egyre több fix traffiboxot telepítenek a gyorshajtások számának visszaszorítása és a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ahogy azt megírtuk, legutóbb vármegyénkben augusztus végén élesedett új fix sebességmérő készülék, mégpedig Rábasömjénben. Mint kiderült, a városrész lakóinak kérésére mérik majd a településre Sárvár felől érkező járművek sebességét. A megyeszékhelyen jelenleg négy fix traffibox funkcionál, már amennyiben beleteszik a műszert. Most azonban kiderült, hogy a közeljövőben további traffibox eszközök kihelyezése is várható Szombathely területén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Mindezt Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő közösségi oldalán jelentette be. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hányat, és hova terveznek telepíteni. 

A közeljövőben további traffibox eszközök kihelyezése is várható Szombathely területén
A közeljövőben további traffibox eszközök kihelyezése is várható Szombathely területén
Forrás: MW-archív

Szombathelyen jelenleg négy helyszínen vannak telepített Traffibox sebességmérő állomások:

  •  Zanati városrészen – 2 db
  • Muskátli utcában – 1 db
  • a 86-os és a 87-es főút közös szakaszánál - 1 db.

Mint a bejegyzésben megjegyzi, a traffibox sebességmérő állomások célja a sebességhatárok betartatásának elősegítése és a balesetek megelőzése. A készülékek a szabálytalanul közlekedő járműveket nagy pontossággal és nagy távolságból képesek érzékelni és rögzíteni. Kiemeli, hogy folyamatos és fokozott a sebességellenőrzés Szombathelyen. Hozzátette: kérik a gépjárművezetőket, hogy tartsák be a kötelező sebességhatárokat, ezzel is védve a közlekedés minden résztvevőjét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu