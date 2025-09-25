2 órája
Újabb traffiboxokat helyeznek el Szombathelyen
Az új sebességmérő műszerek telepítését Kelemen Krisztián, a város egyik önkormányzati képviselője közösségi oldalán jelentette be.
Mint ismeretes, Vas vármegyében is egyre több fix traffiboxot telepítenek a gyorshajtások számának visszaszorítása és a biztonságosabb közlekedés érdekében. Ahogy azt megírtuk, legutóbb vármegyénkben augusztus végén élesedett új fix sebességmérő készülék, mégpedig Rábasömjénben. Mint kiderült, a városrész lakóinak kérésére mérik majd a településre Sárvár felől érkező járművek sebességét. A megyeszékhelyen jelenleg négy fix traffibox funkcionál, már amennyiben beleteszik a műszert. Most azonban kiderült, hogy a közeljövőben további traffibox eszközök kihelyezése is várható Szombathely területén a közlekedésbiztonság fokozása érdekében. Mindezt Kelemen Krisztián önkormányzati képviselő közösségi oldalán jelentette be. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan hányat, és hova terveznek telepíteni.
Szombathelyen jelenleg négy helyszínen vannak telepített Traffibox sebességmérő állomások:
- Zanati városrészen – 2 db
- Muskátli utcában – 1 db
- a 86-os és a 87-es főút közös szakaszánál - 1 db.
Mint a bejegyzésben megjegyzi, a traffibox sebességmérő állomások célja a sebességhatárok betartatásának elősegítése és a balesetek megelőzése. A készülékek a szabálytalanul közlekedő járműveket nagy pontossággal és nagy távolságból képesek érzékelni és rögzíteni. Kiemeli, hogy folyamatos és fokozott a sebességellenőrzés Szombathelyen. Hozzátette: kérik a gépjárművezetőket, hogy tartsák be a kötelező sebességhatárokat, ezzel is védve a közlekedés minden résztvevőjét.
