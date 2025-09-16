Vezetői engedély
Trükkös sofőr: így akart új jogosítványt szerezni a kótyagos vasi férfi
A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közokirat-hamisítás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint azzal a valótlan nyilatkozattal igényelt a kormányablakban új vezetői engedélyt, hogy a régit elveszítette. Ezzel szemben a vádlott jogosítványát korábban külföldön ittas járművezetés miatt az ottani hatóság elvette. A férfi jegyzőkönyvbe foglalt valótlan bejelentése alapján a kormányhivatal új okmányt állított ki.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
