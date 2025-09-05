Köszönet és elismerés: tűzoltósisakot adtak át Ágh Péter országgyűlési képviselőnek

A „Vasi ezres tűz” évfordulójának közeledtével a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség kezdeményezésének köszönhetően 41 önkéntes tűzoltó egyesület vehetett át különböző szakfelszereléseket augusztus 29-én, Csöngén. Az eseményen részt vett Ágh Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, országgyűlési képviselő is.

Az augusztus végi csöngei tűzoltóeszköz-átadási ünnepségen Ágh Péter országgyűlési képviselőnek tűzoltósisakot adott át Kovács András.

Fotó: Koszorú Mihály

– Képviselő úrral már a tűz első estéjén, Kenyeriben találkoztam, ott informálódott a helyzetről. Már azokban a napokban nyilvánvalóvá vált, hogy sok egyesületnek üzemanyagban, eszközökben, felszerelésekben sajnos kára keletkezett – eleveníti fel a történteket Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke. A tűzoltó szakfelszerelések nagy része az erdőtűz alkalmával a tűz martalékává vált, az új eszközöket jelképesen vehették át az egyesületek az elnöktől, aki elmondta, Ágh Péter végig mellettük állt, Gyopáros Alpár kormánybiztossal egyetemben segített forrást keresni a kompenzációra. A mintegy 15 millió forint értékben történt beszerzést követően kerülhetett sor augusztus végén az ünnepélyes átadásra. A szövetség elnöksége tűzoltósisakot nyújtott át mindkettejüknek köszönetképpen a fáradozásukért.