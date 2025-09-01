Véget ért a tűzgyújtási tilalom!

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szakmai javaslata alapján hétfőtől országosan megszűnt a tűzgyújtási tilalom. A felszíni holt biomassza jelentős része átnedvesedett a visszavonással érintett vármegyék jelentős részén, mivel a lehullott csapadék mennyisége és intenzitása elegendőnek bizonyult, így mérséklődött az erdőtűz kockázata.

Hétfőtől országosan megszűnt a tűzgyújtási tilalom Forrás: erdotuz.hu

Mindemellett az aszály miatt nagyobb mennyiségű holt biomassza van az erdőkben és továbbra is vízhiány van az erdőtalajok jelentős részében. Bár az országos tilalmat visszavonják, a tűzgyújtási tilalom továbbra is fennáll az alábbi vármegyékben, ahol nem hullott elegendő csapadék:

Bács-Kiskun

Békés

Borsod-Abaúj-Zemplén

Csongrád – Csanád

Hajdú-Bihar

Heves

Jász-Nagykun-Szolnok

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Fontos kiemelni, hogy a tilalom feloldásával érintett vármegyékben a tűzveszély továbbra sem szűnt meg. A szabadtéri tüzek túlnyomó többsége emberi gondatlanság következménye, ezért a Nébih arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is körültekintően járjanak el, különösen erdők közelében és száraz növényzettel borított területeken. Az érvényes tűzgyújtási szabályokról és aktuális korlátozásokról az erdotuz.hu és a katasztrofavedelem.hu oldalakon lehet tájékozódni.

Fő szabály szerint mindig lehet tüzet rakni, ha az adott helyen nincsen érvényben tűzgyújtási tilalom

A tűzgyújtási tilalom az erdőre, valamint a külterületi ingatlanoknak az erdők és fásítások 200 méteres körzetében található területére vonatkozik. Vas vármegyében tehát nincs már érvényben korlátozás, néhány fontos szabályt azonban nem árt betartani. A tűzrakóhelyet másfél méter sugarú körben meg kell tisztítani. Csak akkora tüzet rakjunk, amekkorára feltétlenül szükségünk van és amekkorát ellenőrzésünk alatt tudunk tartani. Kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén az égő zsarátnok akár több száz méterre is el tud repülni, lángra gyújtva az avart, ezt hívják a szakemberek ugrótűznek. A nagy lánggal égő tűz, főzésnél csak odaégeti az ételt, sütésnél összekormozza a húst, a tábortűznél pedig csak arra jó, hogy mindenki több méterre üljön a tűztől.