„A baj minden időszakában számíthatunk rájuk” - A vasi tűzoltókat ünnepelték Kőszegen - fotók

Címkék#Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség#szolgálat#Kőszegen

A tűzoltók hősies helyállását ünnepelték Kőszeg belvárosában szombaton. Az találkozón jelen voltak a vármegye hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói is.

Csabai Bernadett
Forrás: Unger Tamás

Jubilált a Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó: idén tizedik alkalommal gyűltek össze a vármegye tűzoltói. Ezúttal Kőszeg adott otthont a rendezvénynek. Mint elmondták: a tűzoltó találkozó célja az idei évben is az, hogy felhívják a figyelmet az önkéntességben, az összefogásban rejlő erőre és rávilágítani arra, hogy a gyors segítség érdekében mekkora szükség van a tűzoltószervezetek együttműködésére.

Tűzoltó találkozó Kőszegen tizedik alkalommal
Forrás: Unger Tamás

Tűzoltó találkozó Kőszegen tizedik alkalommal

A hivatalos megnyitón jelen volt a többi között a találkozó egykori ötletgazdája, Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese. 

Tiszteletét tette Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Területvédelmi Bizottság elnöke, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, illetve Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is.

Számíthatunk a vasi tűzoltókra 

A köszöntők sorát Básthy Béla kezdte, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy idén Kőszeget választották a találkozó helyszínéül. Úgy fogalmazott: tűzoltóautó hangját hallva két érzés nyílik ki az emberek lelkében: az aggódás és a büszkeség érzése. Párhuzamot vont a törökök ellen harcoló kőszegiek és tűzoltók mindennapi hősies munkája között, majd köszöntötte a vármegye tűzoltóit a városban.

A tűzoltókat ünnepelték Kőszegen

Fotók: Unger Tamás

Őt dr. Bognár Balázs követte a sorban, aki hivatalosan is megnyitotta a találkozót. - Országosan is unikális az együvé tartozás, ami itt Vasban – nem csak a káresetek alkalmával – hanem az ilyen találkozókkor is megmutatkozik – jelentette ki. 

Elmondta: az elmúlt 10 évben több mint húszezer káreset következett be a térségben és úgy fogalmazott: soha ilyen nagy szükség nem volt még tűzoltók szolgálatára, mint napjainkban, a krízisek, az extremitások és a szélsőségek időszakában. Végül köszönetet mondott a vármegye összes tűzoltójának az áldozatos szolgálatáért.

Fehér Krisztián felidézte a tűzoltó találkozók történetét, majd azokat a katasztrófákat, amelyekkel a vármegyei tűzoltóknak szembe kellett néznie a közelmúltban: szólt a Rába többszöri áradásáról, illetve a csöngei tűzvészről is. 

- Ezúton is köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett a katasztrófák elhárításában, segítettek a bajba jutott embertársaikon: hiszen embertársunkért tenni a legnemesebb feladat, ami létezik a Földön – hangsúlyozta a tábornok.

Vámos Zoltán ünnepnek nevezte a mai napot: mint elmondta, a tűzoltók minden vonulás előtt úgy indulnak el, hogy mások életét akár a sajátjuk árán is megvédik – és ennél tisztább emberi gondolat nincsen a világon. - Hálásak és büszkék vagyunk ezért! – fejezte ki a főispán.

A felszólalók sorát Majthényi László zárta, a vármegyei közgyűlés elnöke méltatta ezt összefogást, ami a vasi tűzoltók között megmutatkozik és azt is, hogy ezt immár tizedik alkalommal mutatják be a civil lakosságnak. 

Kívánom Önöknek, hogy a következő időszakban is balesetmentesen tudják ellátni választott hivatásukat, és óvják, védjék vármegyénk polgárainak életét és értékeit 

– zárta gondolatait.

  • A megnyitó beszédek után elismerések átadására is sor került. Ezen kívül volt még kis tűzoltó próbatétel és avatás, illetve számtalan kiállító tette színesebbé a találkozót: látványos drón, quad és kötéltechnika bemutató is szerepelt a napi programok között, ahogy szakmai programokat, például műszaki mentést és kutyás bemutatót is láthattak a kilátogatók.

 

A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
