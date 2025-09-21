„A baj minden időszakában számíthatunk rájuk” - A vasi tűzoltókat ünnepelték Kőszegen - fotók

Jubilált a Vas Vármegyei Tűzoltó Találkozó: idén tizedik alkalommal gyűltek össze a vármegye tűzoltói. Ezúttal Kőszeg adott otthont a rendezvénynek. Mint elmondták: a tűzoltó találkozó célja az idei évben is az, hogy felhívják a figyelmet az önkéntességben, az összefogásban rejlő erőre és rávilágítani arra, hogy a gyors segítség érdekében mekkora szükség van a tűzoltószervezetek együttműködésére.

Tűzoltó találkozó Kőszegen tizedik alkalommal

Forrás: Unger Tamás

A hivatalos megnyitón jelen volt a többi között a találkozó egykori ötletgazdája, Erdélyi Krisztián tűzoltó vezérőrnagy, a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság műveleti főigazgató-helyettese.

Tiszteletét tette Vámos Zoltán főispán, a Vas Vármegyei Területvédelmi Bizottság elnöke, Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke, dr. Bognár Balázs tűzoltó dandártábornok, a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, Kovács András, a Vas Vármegyei Tűzoltó Szövetség elnöke, illetve Básthy Béla, Kőszeg polgármestere is.

Számíthatunk a vasi tűzoltókra

A köszöntők sorát Básthy Béla kezdte, aki örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy idén Kőszeget választották a találkozó helyszínéül. Úgy fogalmazott: tűzoltóautó hangját hallva két érzés nyílik ki az emberek lelkében: az aggódás és a büszkeség érzése. Párhuzamot vont a törökök ellen harcoló kőszegiek és tűzoltók mindennapi hősies munkája között, majd köszöntötte a vármegye tűzoltóit a városban.