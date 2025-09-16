45 perce
Tűzveszély miatt rengeteg autót hívnak vissza: Opel, Citroen, Peugeot, Fiat és sok más modell is érintett
Németországban már több autó is kigyulladt. Nagyon sok magyar autó is érintett a tűzveszély miatti visszahívásban.
Azonnali tűzveszély miatt a Stellantis autóipari óriás globális szinten csaknem 757 000 járművet kénytelen visszahívni a szervizekbe. A probléma a mild-hibrid motorral szerelt modelleket érinti, többek között olyan népszerű márkáknál, mint az Opel, a Peugeot, a Fiat és a Citroën. A hiba komolyságát jelzi, hogy Németországban már több autó is kigyulladt a meghibásodás miatt.
Tűzveszély miatti visszahívás: Üzemanyagszivárgás okozza
A Stellantis hivatalos közleménye szerint a visszahívás oka egy potenciális üzemanyagszivárgás, amely a nem megfelelően meghúzott csavarkötésekre vezethető vissza. A hiba a nagynyomású üzemanyagcső és az üzemanyag-elosztócső (rail) csatlakozásánál jelentkezhet. Az itt kiszivárgó hajtóanyag a forró motoralkatrészekre jutva könnyen lángra kaphat, ami akár a teljes jármű kigyulladásához is vezethet.
A német Szövetségi Közlekedési Hatóság (KBA) már rendkívül komolyan veszi az ügyet, június közepéig 11 olyan járműtüzet regisztráltak, amely közvetlen összefüggésbe hozható ezzel a gyártási hibával. Az osztrák sajtó arról számolt be, hogy a szomszédos országban közel 7600 autót érint az intézkedés. Bár magyarországi esetszámról egyelőre nincs pontos adat, a modellek népszerűsége miatt itthon is több ezer tulajdonos lehet érintett.
Széles a paletta: Ezek a modellek veszélyesek
A visszahívás a 2022 októbere és 2025 közepe között gyártott, mild-hibrid motorral szerelt járművek széles körét érinti. A tulajdonosoknak érdemes ellenőrizniük, hogy autójuk szerepel-e a listán:
- Opel: Grandland, Corsa, Mokka, Frontera, Astra
- Peugeot: 208, 308, 408, 2008, 3008, 5008
- Citroën: Basalt, C3, C4, C4X, C5, C5X, C5 Aircross
- Fiat: Grande Panda, 600
- DS: DS3, DS4
- Lancia: Ypsilon
- Alfa Romeo: Junior
- Jeep: Több modell (pontos típusmegjelölés nélkül)
Haladéktalanul szervizbe kell vinni az autókat
A Stellantis már megkezdte az érintett járművek tulajdonosainak közvetlen értesítését. A vállalat arra kéri az autósokat, hogy a levél kézhezvétele után a lehető leghamarabb vegyék fel a kapcsolatot egy márkaszervizzel, és egyeztessenek időpontot a javításra.
A beavatkozás során a szervizben ellenőrzik és a megfelelő nyomatékkal meghúzzák a kritikus csavarkötéseket. A javítás a tulajdonosok számára teljesen ingyenes. A tűzveszély komolysága miatt kiemelten fontos, hogy aki érintett lehet, ne halogassa a szervizlátogatást.