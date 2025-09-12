Elszabadult tyúk kelt feltűnést és okoz zűrzavart Szombathely egy forgalmas útján - videó

Nem mindennapi látvány keltette fel a munkába igyekvők figyelmét pénteken reggel, ugyanis Szombathely egyik forgalmas útján egy - feltehetően - megszökött tyúk randalírozik. Olvasónk elmondása szerint a Thököly Imre utca egy szakaszán lett figyelmes a szárnyas jószágra, ahogy az úttest és a járda között manőverezik. Nem éppen a legbiztonságosabb helyet választotta a kapirgálásra, ezen a szakaszon ugyanis rengeteg járókelő és autós is megfordul, különösen a reggeli órákban. Olvasónk felvételt is készített a tyúkról, ami nem tudni, honnan szabadulhatott be a belváros kellős közepére. Mindenesetre, aki arra jár, fokozott figyelemmel közlekedjen, nehogy elüsse!