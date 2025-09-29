szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hasznos tudni!

32 perce

Ezért van szükség az új határellenőrzésre, ez az Ausztriába ingázókat is érinti

Címkék#rendszer#arcképfelvétel#Magyarország#szabály

A parlamentben a miniszterhelyettes jelezte: ezért tervezik a változást. Az Ausztriába ingázó munkavállalókat is érinti: íme a részletek!

Gombos Kálmán

Kiderült, miért vezet be új rendszert Magyarország a határátlépésnél a külföldre ingázó magyarok számára. Amint azt korábban lapunk is megírta, a Belügyminisztérium új szabályokat tervez az ingázók ügyében: a róluk készült arcképfelvétel alapján válik lehetővé az arcképalapú azonosítás, amelyet egy erre épülő beléptetőrendszer fog elvégezni. Ezt a gyorsított határátlépését a schengeni határellenőrzési kódex teszi lehetővé. Az új határellenőrzés kapcsán Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára a parlamentben hangsúlyozta: a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról szóló törvényjavaslat célja az ingázók részére a határátlépések gyorsítása. Emiatt hoznak létre egy önálló adatállományt, amelyben az ingázók meghatározott adatait fogják kezelni.

új határellenőrzés
Új határellenőrzés: ezért tervezik az új azonosítást a határon
Fotó: VN/Unger Tamás

Új határellenőrzés: ezt érdemes tudni mindenkinek!

Az ingázókról készült arcképfelvétel alapján lehetővé válik az arcképalapú azonosítás, amelyet egy erre épülő beléptetőrendszer fog elvégezni. A határ menti ingázók gyorsított határátlépését a schengeni határellenőrzési kódex teszi lehetővé. Azok, akik nem szerepelnek az adatbázisban, az általános rend szerint léphetnek át a határon. Az arcképalapú azonosítás a nyilvántartásban szereplő személyek határátlépése során elvégzendő ellenőrzést képes felgyorsítani.

A nyilvántartásban szereplőket szúrópróba-szerűen fogják ellenőrizni: rendelkeznek-e érvényes, a határátlépésre jogosító okmánnyal, és teljesítik-e a határátlépés feltételeit? A rendszer automatizált módon azt is ellenőrzi, hogy megvalósul-e a határ rendszeres átlépése – azaz, az ingázás. Ha a rendszer problémát jelez, vagy az ingázó kéri az adatai törlését, megszűnik a jogosultság a gyorsított átlépésre.

Ezeket olvasta már?

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu