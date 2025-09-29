Ezért van szükség az új határellenőrzésre, ez az Ausztriába ingázókat is érinti

Kiderült, miért vezet be új rendszert Magyarország a határátlépésnél a külföldre ingázó magyarok számára. Amint azt korábban lapunk is megírta, a Belügyminisztérium új szabályokat tervez az ingázók ügyében: a róluk készült arcképfelvétel alapján válik lehetővé az arcképalapú azonosítás, amelyet egy erre épülő beléptetőrendszer fog elvégezni. Ezt a gyorsított határátlépését a schengeni határellenőrzési kódex teszi lehetővé. Az új határellenőrzés kapcsán Rétvári Bence, a belügyi tárca parlamenti államtitkára a parlamentben hangsúlyozta: a határ menti ingázók adatbázisának létrehozásáról szóló törvényjavaslat célja az ingázók részére a határátlépések gyorsítása. Emiatt hoznak létre egy önálló adatállományt, amelyben az ingázók meghatározott adatait fogják kezelni.

Új határellenőrzés: ezért tervezik az új azonosítást a határon

Fotó: VN/Unger Tamás

Új határellenőrzés: ezt érdemes tudni mindenkinek!

Az ingázókról készült arcképfelvétel alapján lehetővé válik az arcképalapú azonosítás, amelyet egy erre épülő beléptetőrendszer fog elvégezni. A határ menti ingázók gyorsított határátlépését a schengeni határellenőrzési kódex teszi lehetővé. Azok, akik nem szerepelnek az adatbázisban, az általános rend szerint léphetnek át a határon. Az arcképalapú azonosítás a nyilvántartásban szereplő személyek határátlépése során elvégzendő ellenőrzést képes felgyorsítani.

A nyilvántartásban szereplőket szúrópróba-szerűen fogják ellenőrizni: rendelkeznek-e érvényes, a határátlépésre jogosító okmánnyal, és teljesítik-e a határátlépés feltételeit? A rendszer automatizált módon azt is ellenőrzi, hogy megvalósul-e a határ rendszeres átlépése – azaz, az ingázás. Ha a rendszer problémát jelez, vagy az ingázó kéri az adatai törlését, megszűnik a jogosultság a gyorsított átlépésre.

