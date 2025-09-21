Új Tudásközpont Kampusz Kőszegen: teljes gőzzel elindul a kivitelezés

Egy hete érkezett a hír: zöld utat kapott a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban az Új tudásközpont Kampusz kialakítása – folytatódhat az épület rekonstrukciója.

Nyul Zoltán az Új tudásközpont Kampusz beruházásról beszélt a Zwingerben. Az első sorban: dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, Bokányi Adrienn tanácsnok és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere.

Fotó: Lipi Gergely/ iASK

Új Tudásközpont Kampusz Kőszegen: lendületet vesz a kivitelezés

A beruházásra térve Nyul Zoltán emlékeztetett: az elmúlt hónapokban az építkezés leállt, szünetelt a munkavégzés, döntésre várt a projekt, amely az újragondolt tartalommal, a módosított elemek beépítésével nagyobb kötelezettségvállalási keretet igényelt. Két kormányhatározatot is említett a Kampusszal kapcsolatban: az egyik az ENSZ Egyetem új kőszegi intézetének megvalósításáról szólt. A másik az említett keret emeléséről:

Lendületet kap, október közepén, végén teljes gőzzel elindul a kivitelezés, és haladunk előre azért, hogy a fizikai megvalósítást 2027 harmadik negyedévére (szeptemberére) be tudjuk fejezni. Úgy tekintünk erre a projektre, hogy értékteremtés és értékmentés is egyszerre

– fogalmazott.

A műszaki tartalomról

A műszaki tartalomról elmondta: a történelmi örökséget, amit az épület jelent, méltó módon megújítva, hasznosítva, annak funkciót adva végeznek beavatkozásokat; egy olyan létesítményt hoznak vissza a fénykorába, amely méltó Kőszeg múltjához és elképzelt jövőjéhez is. Majd hangsúlyozta: a funkcionális, gazdaságossági, esztétikai szempontok egységét keresik.

A létesítmény is eleme a térségi fejlesztési csomagnak. A többivel együtt azt a célt szolgálja, hogy Kőszegből olyan egyedi kisváros legyen, amely szerves együttműködésre alapulva a nagyobb regionális központhoz kapcsolódva, kölcsönösség alapján intenzív fejlődési pályára tudjon állni

– mondta.

Hozzátette, ha a közlekedési kapcsolatok a helyükön vannak, akkor megvan az alap, ami mellett le lehet küzdeni a hátrányokat. Hosszabb távon: ha Kőszeg jó közlekedési kapcsolatokkal, jó társadalmi összetétellel stb rendelkezik, akkor a Kampusz is jobban ki tud teljesedni.

Intermodális csomópont és tanuszoda

Nyul Zoltán két projekt esetében beszélt még jelentős előrelépésről: az egyik a kőszegi intermodális csomópont, amelyről épp a napokban osztotta meg a jó hírt Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője: megjelent a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Ezáltal lehetővé válik a vasútállomási fejlesztések befejezése, illetve a közlekedési kapcsolatok rendezése.