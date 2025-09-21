szeptember 21., vasárnap

Térségi együttműködés

21 perce

Új Tudásközpont Kampusz Kőszegen: teljes gőzzel elindul a kivitelezés



A magyar vidék és a régiók jövőjének kérdéseivel foglalkozott a XI. Nemzetközi KRAFT-konferencia zárónapja Kőszegen a Zwingerben. Nyul Zoltán, az Építési és Közlekedési Minisztérium magasépítési beruházásokért felelős helyettes államtitkára a leendő Új Tudásközpont Kampuszról osztott meg részleteket.

Tóth Katalin

Egy hete érkezett a hír: zöld utat kapott a kőszegi volt MÁV Gyermekotthonban az Új tudásközpont Kampusz kialakítása – folytatódhat az épület rekonstrukciója

Nyul Zoltán az Új tudásközpont Kampusz beruházásról beszélt a Zwingerben.
Nyul Zoltán az Új tudásközpont Kampusz beruházásról  beszélt a Zwingerben. Az első sorban: dr. Nemény András, Szombathely polgármestere, Bokányi Adrienn tanácsnok és Básthy Béla, Kőszeg polgármestere.
Fotó: Lipi Gergely/ iASK

Új Tudásközpont Kampusz Kőszegen: lendületet vesz a kivitelezés

A beruházásra térve Nyul Zoltán emlékeztetett: az elmúlt hónapokban az építkezés leállt, szünetelt a munkavégzés, döntésre várt a projekt, amely az újragondolt tartalommal, a módosított elemek beépítésével nagyobb kötelezettségvállalási keretet igényelt. Két kormányhatározatot is említett a Kampusszal kapcsolatban: az egyik az ENSZ Egyetem új kőszegi intézetének megvalósításáról szólt. A másik az említett keret emeléséről: 

Lendületet kap, október közepén, végén teljes gőzzel elindul a kivitelezés, és haladunk előre azért, hogy a fizikai megvalósítást 2027 harmadik negyedévére (szeptemberére) be tudjuk fejezni. Úgy tekintünk erre a projektre, hogy értékteremtés és értékmentés is egyszerre 

– fogalmazott. 

A műszaki tartalomról 

A műszaki tartalomról elmondta: a történelmi örökséget, amit az épület jelent, méltó módon megújítva, hasznosítva, annak funkciót adva végeznek beavatkozásokat; egy olyan létesítményt hoznak vissza a fénykorába, amely méltó Kőszeg múltjához és elképzelt jövőjéhez is. Majd hangsúlyozta: a funkcionális, gazdaságossági, esztétikai szempontok egységét keresik. 

A létesítmény is eleme a térségi fejlesztési csomagnak. A többivel együtt azt a célt szolgálja, hogy Kőszegből olyan egyedi kisváros legyen, amely szerves együttműködésre alapulva a nagyobb regionális központhoz kapcsolódva, kölcsönösség alapján intenzív fejlődési pályára tudjon állni

 – mondta. 

Hozzátette, ha a közlekedési kapcsolatok a helyükön vannak, akkor megvan az alap, ami mellett le lehet küzdeni a hátrányokat. Hosszabb távon: ha Kőszeg jó közlekedési kapcsolatokkal, jó társadalmi összetétellel stb rendelkezik, akkor a Kampusz is jobban ki tud teljesedni. 

Intermodális csomópont és tanuszoda

Nyul Zoltán két projekt esetében beszélt még jelentős előrelépésről: az egyik a kőszegi intermodális csomópont, amelyről épp a napokban osztotta meg a jó hírt Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője: megjelent a kivitelezésére kiírt közbeszerzési eljárás. Ezáltal lehetővé válik a vasútállomási fejlesztések befejezése, illetve a közlekedési kapcsolatok rendezése. 

A másik – ugyancsak a Kampusz céljainak megvalósítását segítheti – a kőszegi tanuszoda építése. Itt kétütemű fejlesztésben gondolkodnak: az első a tervezési-kivitelezési-közbeszerzési eljárás a tanuszoda megvalósítására. A zirci tanuszoda adaptációjával valósul meg a beruházás, akár jövő tavaszi kezdéssel. A jelenlegi „romokat” elbontják. Hosszú távon – második ütemben – szabadtéri strand funkció is megjelenhet kiegészítésként. 

Végül tágabb kitekintést is adott érintve az épített örökség megőrzése (Bálház bekapcsolása), a Körmend-Szombathely-Kőszeg közötti gyorsforgalmi út, a Szombathely Északi Ipari Park és kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése és a Szombathely-Kőszeg vasútvonal villamosítása témákat. Összességében a térség egészének fejlődésén dolgoznak, hangsúlyozta.

Térségi együttműködés

A 11. alkalom is szervesen illeszkedik a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (iASK) által szervezett KRAFT-konferenciák eddigi sorozatába: a 2024-es, jubileumi rendezvény fókuszában álló örökségalapú városfejlesztés és régiók közötti együttműködés jövőbe illesztése volt az idei eszmecsere központi kérdése. A zárónap a magyar vidék és a régiók jövőjének kérdéseivel foglalkozott. 

  • Kőszeg és környéke mellett 
  • Szombathely városának víziója 
  • és a Csallóköz kutatási lehetőségei is kiemelt figyelmet kaptak. 

Péntek délelőtt többek között Átmenet a tudásalapú társadalomba és gazdaságba – illúzió vagy valóság a magyar vidéken? címmel Barta Balázs (PBN) tartott előadást; Bokányi Adrienn Szombathely tanácsnoka a Szombathely 2030 programot ismertette; Básthy Béla, Kőszeg polgármestere a Kőszeg 500 programról beszélt. A prezentációkat követő kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők – Miszlivetz Ferenc, az iASK főigazgatója; Markovits Alíz, a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Zrt. vezérigazgatója; Nemény András, Szombathely polgármestere; Bokányi Adrienn és Básthy Béla – a térségi együttműködés mellett tették le a voksukat.  

 

