Ünnepnapok és a hosszú hétvégék 2026-ban - 7-szer lehet majd sokat pihenni szabi nélkül

Az új év mindig új tervezést kíván, hiszen a munkaszüneti napok és hosszú hétvégék meghatározzák, mikor jut több pihenésre idő. Íme a teljes lista: áthelyezett pihenőnapok és ünnepnapok 2026-ban.

Polgár Patrícia
Ünnepnapok 2026-ban: listánkkal könnyebb lesz a tervezés

Forrás: Illusztráció/Freepik

A magyarországi ünnepnapok 2026-ban az állami és egyházi jeles napokhoz igazodnak. Ezek közé tartozik az újév napja, a március 15-i nemzeti ünnep, a húsvétvasárnap és a húsvéthétfő, a május 1-jei munka ünnepe, a pünkösdhétfő, az augusztus 20-i államalapítás ünnepe, az október 23-i nemzeti ünnep, a mindenszentek november 1-jén, valamint a karácsony, december 25-26-án. Ezek a magyar ünnepek biztosan munkaszüneti napok lesznek, kiegészülve pihenőnapokkal és ledolgozós szombatokkal.

Forrás: Illusztráció/Freepik

Munkaszüneti napok, ünnepnapok 2026-ban

  • január 1., csütörtök – újév
  • március 15., vasárnap – nemzeti ünnep
  • április 3., péntek – nagypéntek
  • április 6., hétfő – húsvéthétfő
  • május 1., péntek – munka ünnepe
  • május 25., hétfő – pünkösdhétfő
  • augusztus 20., csütörtök – államalapítás ünnepe
  • október 23., péntek – nemzeti ünnep
  • november 1., vasárnap – mindenszentek
  • december 25., péntek – karácsony első napja
  • december 26., szombat – karácsony második napja

 

Áthelyezett pihenőnapok és munkanapok

2026-ban több pihenőnap lesz, amit később kell ledolgoznunk:

  • január 2., péntek
  • augusztus 21., péntek
  • december 24., csütörtök

Ezeket az alábbi szombatokon kell ledolgozni:

  • január 10.
  • augusztus 8.
  • december 12.

 

Hosszú hétvégék 2026-ban

A 2026-os ünnepnapok Magyarországon összesen 4 négynapos és 3 háromnapos hosszú hétvégét biztosítanak.

  • január 1–4. – négynapos újévi hosszú hétvége
  • április 3–6. – négynapos húsvéti hosszú hétvége
  • május 1–3. – háromnapos május 1-jei hosszú hétvége
  • május 22–24. – háromnapos pünkösdi hosszú hétvége
  • augusztus 20–23. – négynapos augusztus 20-ai hosszú hétvége
  • október 23–25. – háromnapos október 23-ai hosszú hétvége
  • december 24–27. – négynapos karácsonyi hosszú hétvége

 

