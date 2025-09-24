3 órája
Ünnepnapok és a hosszú hétvégék 2026-ban - 7-szer lehet majd sokat pihenni szabi nélkül
Az új év mindig új tervezést kíván, hiszen a munkaszüneti napok és hosszú hétvégék meghatározzák, mikor jut több pihenésre idő. Íme a teljes lista: áthelyezett pihenőnapok és ünnepnapok 2026-ban.
Ünnepnapok 2026-ban: listánkkal könnyebb lesz a tervezés
Forrás: Illusztráció/Freepik
A magyarországi ünnepnapok 2026-ban az állami és egyházi jeles napokhoz igazodnak. Ezek közé tartozik az újév napja, a március 15-i nemzeti ünnep, a húsvétvasárnap és a húsvéthétfő, a május 1-jei munka ünnepe, a pünkösdhétfő, az augusztus 20-i államalapítás ünnepe, az október 23-i nemzeti ünnep, a mindenszentek november 1-jén, valamint a karácsony, december 25-26-án. Ezek a magyar ünnepek biztosan munkaszüneti napok lesznek, kiegészülve pihenőnapokkal és ledolgozós szombatokkal.
Munkaszüneti napok, ünnepnapok 2026-ban
- január 1., csütörtök – újév
- március 15., vasárnap – nemzeti ünnep
- április 3., péntek – nagypéntek
- április 6., hétfő – húsvéthétfő
- május 1., péntek – munka ünnepe
- május 25., hétfő – pünkösdhétfő
- augusztus 20., csütörtök – államalapítás ünnepe
- október 23., péntek – nemzeti ünnep
- november 1., vasárnap – mindenszentek
- december 25., péntek – karácsony első napja
- december 26., szombat – karácsony második napja
Áthelyezett pihenőnapok és munkanapok
2026-ban több pihenőnap lesz, amit később kell ledolgoznunk:
- január 2., péntek
- augusztus 21., péntek
- december 24., csütörtök
Ezeket az alábbi szombatokon kell ledolgozni:
- január 10.
- augusztus 8.
- december 12.
Hosszú hétvégék 2026-ban
A 2026-os ünnepnapok Magyarországon összesen 4 négynapos és 3 háromnapos hosszú hétvégét biztosítanak.
- január 1–4. – négynapos újévi hosszú hétvége
- április 3–6. – négynapos húsvéti hosszú hétvége
- május 1–3. – háromnapos május 1-jei hosszú hétvége
- május 22–24. – háromnapos pünkösdi hosszú hétvége
- augusztus 20–23. – négynapos augusztus 20-ai hosszú hétvége
- október 23–25. – háromnapos október 23-ai hosszú hétvége
- december 24–27. – négynapos karácsonyi hosszú hétvége