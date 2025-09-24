Ünnepnapok és a hosszú hétvégék 2026-ban - 7-szer lehet majd sokat pihenni szabi nélkül

A magyarországi ünnepnapok 2026-ban az állami és egyházi jeles napokhoz igazodnak. Ezek közé tartozik az újév napja, a március 15-i nemzeti ünnep, a húsvétvasárnap és a húsvéthétfő, a május 1-jei munka ünnepe, a pünkösdhétfő, az augusztus 20-i államalapítás ünnepe, az október 23-i nemzeti ünnep, a mindenszentek november 1-jén, valamint a karácsony, december 25-26-án. Ezek a magyar ünnepek biztosan munkaszüneti napok lesznek, kiegészülve pihenőnapokkal és ledolgozós szombatokkal.

Ünnepnapok 2026-ban: listánkkal könnyebb lesz a tervezés

Forrás: Illusztráció/Freepik

Munkaszüneti napok, ünnepnapok 2026-ban

január 1., csütörtök – újév

március 15., vasárnap – nemzeti ünnep

április 3., péntek – nagypéntek

április 6., hétfő – húsvéthétfő

május 1., péntek – munka ünnepe

május 25., hétfő – pünkösdhétfő

augusztus 20., csütörtök – államalapítás ünnepe

október 23., péntek – nemzeti ünnep

november 1., vasárnap – mindenszentek

december 25., péntek – karácsony első napja

december 26., szombat – karácsony második napja

Áthelyezett pihenőnapok és munkanapok

2026-ban több pihenőnap lesz, amit később kell ledolgoznunk:

január 2., péntek

augusztus 21., péntek

december 24., csütörtök

Ezeket az alábbi szombatokon kell ledolgozni:

január 10.

augusztus 8.

december 12.

Hosszú hétvégék 2026-ban

A 2026-os ünnepnapok Magyarországon összesen 4 négynapos és 3 háromnapos hosszú hétvégét biztosítanak.