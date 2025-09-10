Üzemanyag: vajon mitől csökkentek az árak?

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében, ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban akár tapasztalhatunk is változást, ahogy ez a héten meg is történt. Ugyanis hiába nem módosultak múlt hét szombat óta a beszerzési árak, ennek ellenére mindkét üzemanyagtípus átlagára hétfőtől 2-2 forinttal olcsóbb lett. Szerdán az alábbi literenkénti átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 589 Ft, dízel: 590 Ft, ami az egy héttel ezelőtti árakhoz képest némi csökkenést mutat.

A nagykeresekedelmi árváltozás nem indokolja, mégis csökken az üzemanyagok ára Fotó: Máté Krisztián

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Nádasd, Petőfi utca: (581,9 forint/09.10.), Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (586 forint/09.09.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (587 forint/09.10.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca: (577 forint/09.08.), Nádasd, Petőfi utca: (581,9 forint/09.10.), Szombathely, Zanati út, Celldömölk, Sági út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (587 forint/09.09.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca (587 forint/09.10.)