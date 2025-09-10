szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyag

1 órája

Üzemanyag: vajon mitől csökkentek az árak?

Címkék#gázolaj#benzin#átlagár

Hiába nem csökkentek a nagykereskedelmi árak, a kutakon olcsóbb lett az üzemanyag. Összegyűjtöttük a legolcsóbb tankolási lehetőségeket.

Vaol.hu

Csütörtökön továbbra sem kell változásra számítanunk a nagykereskedelmi árak tekintetében, sem a benzin sem a gázolaj esetében, ettől függetlenül a kiskereskedelmi árakban akár tapasztalhatunk is változást, ahogy ez a héten meg is történt. Ugyanis hiába nem módosultak múlt hét szombat óta a beszerzési árak, ennek ellenére mindkét üzemanyagtípus átlagára hétfőtől 2-2 forinttal olcsóbb lett. Szerdán az alábbi literenkénti átlagárakon tankolhatunk: 95-ös benzin: 589 Ft, dízel: 590 Ft, ami az egy héttel ezelőtti árakhoz képest némi csökkenést mutat.

A nagykeresekedelmi árváltozás nem indokolja, mégis csökken az üzemanyagok ára
A nagykeresekedelmi árváltozás nem indokolja, mégis csökken az üzemanyagok ára Fotó: Máté Krisztián

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Nádasd, Petőfi utca: (581,9 forint/09.10.), Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (586 forint/09.09.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (587 forint/09.10.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca: (577 forint/09.08.), Nádasd, Petőfi utca: (581,9 forint/09.10.), Szombathely, Zanati út, Celldömölk, Sági út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (587 forint/09.09.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca (587 forint/09.10.)

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu