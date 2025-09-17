Üzemanyagár: Ne várjon a tankolással, ha dízeles autója van!

szeptember 17., szerda

A benzin beszerzési ára nem változik, viszont a gázolaj ára két forinttal emelkedik csütörtöktől. Mutatjuk, hogy hol a legolcsóbb az üzemanyag Vasban.

Vaol.hu

Csütörtökön kisebb árkorrekcióra készülhetünk a hazai üzemanyagok nagykereskedelmi árában. A benzin ára nem változik, a gázolaj ára viszont bruttó 2 forinttal emelkedik, amennyiben a töltőállomások is eszerint növelik a kiskereskedelmi áraikat, ismét a dízel átlagára lesz magasabb. Jelenleg az alábbi átlagárakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin: 589 Ft/liter, gázolaj: 588 Ft/liter. A dízel ára legutóbb nagyot csökkent, ezúttal ellentétesen alakulnak a folyamatok.

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron az alábbi kutakon lehet vásárolni: Körmend, Sport utca (581 forint/09.16.), Szombathely, Söptei út (582 forint/09.16.), Torony, Felsőőri utca (583 forint/09.16.), Vasvár, Dr. Tretter László utca (585 forint/09.15.), Kám, Jókai Mór út (585 forint/09.12.), Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (586 forint/09.15.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Körmend, Sport utca (578 forint/09.16.), Szombathely, Söptei út (579 forint/09.16.), Torony, Felsőőri utca (582 forint/09.16.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór út (584 forint/09.15.), Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Celldömölk, Sági út, Sajtoskál, 84-es út: (586 forint/09.15.)

 

