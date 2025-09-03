Üzemanyagár-változás: nincs ok az örömre!

Csütörtökön bruttó 2 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benzin esetében az árak továbbra is változatlanok. Így a 95-ös benzin átlagára továbbra is 591 forint literenként, míg a gázolajat szerdán még 594 forintos átlagáron tankolhatjuk. A gázolaj beszerzési ára legutóbb kedden emelkedett, akkor is 2 forinttal. Az üzemanyagárak augusztus 23-a óta nem csökkentek egyszer sem. Tavaly, ugyanezen a héten a benzin átlagára 590, míg a dízelé 598 forint volt, miközben most 585 és 589 a heti átlagár, vagyis egy éve 5 és 9 forinttal voltak magasabbak az árak.

Lassan, de biztosan emelkednek az üzemanyagárak Forrás: Shutterstock

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Celldömölk, Kolozsvár utca: (578 forint/08.27.), Nádasd, Petőfi utca: (578, 9 forint/08.27.), Torony, Felsőőri utca (582 forint/08.28.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (586 forint/09.01.), Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (587 forint/09.01.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Celldömölk, Kolozsvár utca: (583 forint/08.27.), Nádasd, Petőfi utca: (583, 9 forint/08.27.), Körmend, Sport utca: (587 forint/08.28.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (589 forint/09.02.), Torony, Felsőőri utca (590 forint/08.28.), Szombathely, Zanati út, Celldömölk, Sági út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (591 forint/09.02.).