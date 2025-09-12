Üzemanyagár: mindenképp várjon a tankolással, ha dízeles autója van!

Szombaton – a héten tapasztaltakkal ellentétben – változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak. Ezúttal csökkenésre számíthatunk a következők szerint: a benzin bruttó 2, a gázolaj bruttó 4 forinttal kerül majd kevesebbe, ha a kutak is eszerint csökkentik a kiskereskedelmi áraikat. Amennyiben így lesz, a dízel átlagára hosszú idő után ismét a benzin átlagára alá bukik.

Üzemanyag: a benzin beszerzési ára 2, a gázolajé 4 forinttal csökken holnaptól Fotó: Máté Krisztián

Pénteken még az alábbi árakkal találkozhatunk a kutakon: 95-ös benzin: 590 Ft/liter, gázolaj: 591 Ft/liter. A benzin átlagára idén a januárt és a februárt leszámítva végig 600 forint alatt maradt, a dízel esetében viszont inkább fordított a helyzet, mindössze négy hónapban (május, június, augusztus, szeptember) volt olyan, hogy az átlagár 5-össel kezdődött.

Mutatjuk, jelenleg hol a legolcsóbb az üzemanyag Vas vármegyében

A holtankoljak.hu információi szerint benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Nádasd, Petőfi utca: (581,9 forint/09.10.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca: (586 forint/09.12.), Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (588 forint/09.11.)

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Nádasd, Petőfi utca: (581,9 forint/09.10.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór út (586 forint/09.12.), Szombathely, Zanati út, Celldömölk, Sági út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (588 forint/09.11.)

