Körkép

Megjött a bejelentés: így alakulnak holnaptól az üzemanyagárak!

Változatlanok maradnak az üzemanyagárak a hétvégén. A benzinért tavaly ilyenkor ugyanannyit kellett fizetni, mint most, a gázolajért valamivel többet.

Vaol.hu

Ezúttal nem változnak a nagykereskedelmi üzemanyagárak szombaton, vagyis a benzin és a gázolaj ára sem módosul. Pénteken a benzint 588, míg gázolajat 590 forintos átlagáron tankolhatunk. A 38 héten egy évvel ezelőtt a benzin átlagára ugyanannyi volt mint most: 585 forint, míg a gázolaj ára két forinttal volt magasabb a mostaninál, akkor átlagosan 588 forintot kértek egy literért.

Változatlan üzemanyagárakkal indul a hétvége
Változatlan üzemanyagárakkal indul a hétvége Forrás: Shutterstock

Jelenleg az alábbi vasi töltőállomásokon a legolcsóbb az üzemanyag:

A holtankoljak.hu információi szerint, benzint a legjobb áron, az alábbi kutakon lehet vásárolni: Körmend, Sport utca (581 forint/09.16.), Szombathely, Söptei út (582 forint/09.16.), Torony, Felsőőri utca (583 forint/09.16.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca, Szombathely, Zanati út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (586 forint/09.15.).

Dízel esetében az alábbi töltőállomások a legolcsóbbak: Körmend, Sport utca (578 forint/09.16.), Szombathely, Söptei út (579 forint/09.16.), Torony, Felsőőri utca (582 forint/09.16.), Vasvár, Dr. Tretter László utca, Kám, Jókai Mór utca (586 forint/09.19.) Őriszentpéter, Városszer (587 forint/09.16.), Szombathely, Zanati út, Celldömölk, Sági út, Szentgotthárd, 8-as út, Sajtoskál, 84-es út: (588 forint/09.19.)


 


 

 

 


 

 

