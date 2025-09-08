Új műszaki áruház nyílt a vasi településen

Üzletet nyitott Vasváron egy körmendi műszaki áruház. Az új bolt a Szentmihályfalvi utcában várja az érdeklődőket, legyen szó háztartási gépekről, elektronikai eszközökről vagy épp a mindennapi háztartást érintő árucikkekről. A vasvári üzlet célja a körmendihez hasonlóan, hogy kényelmes, gyors és személyre szabott szolgáltatást nyújtson a vásárlóknak, akár új háztartási gépről, akár javításról vagy tanácsadásról legyen szó.

Új üzlet nyílt.

Forrás: New Africa

Üzletnyitás Vasváron

-A háztartási nagygépek kínálatával olyan kereskedelmi egységgel bővült Vasvár bolthálózata, amely hiánypótló. A régi orvosi rendelő helyén nyílt üzlet esztétikus megjelenésével színesíti a Fő teret -hangoztatta Tóth Balázs polgármester az üzlet hivatalos megnyitóján.



