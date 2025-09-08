szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzletnyitás

1 órája

Új műszaki áruház nyílt a vasi településen

Címkék#boltnyitás#üzlet#áruház

Új üzlet nyílik, a településen élők nagy örömére.

Vaol.hu

Üzletet nyitott Vasváron egy körmendi műszaki áruház. Az új bolt a Szentmihályfalvi utcában várja az érdeklődőket, legyen szó háztartási gépekről, elektronikai eszközökről vagy épp a mindennapi háztartást érintő árucikkekről. A vasvári üzlet célja a körmendihez hasonlóan, hogy kényelmes, gyors és személyre szabott szolgáltatást nyújtson a vásárlóknak, akár új háztartási gépről, akár javításról vagy tanácsadásról legyen szó.

Új üzlet nyílt.
Új üzlet nyílt.
Forrás: New Africa

Üzletnyitás Vasváron

-A háztartási nagygépek kínálatával olyan kereskedelmi egységgel bővült Vasvár bolthálózata, amely hiánypótló. A régi orvosi rendelő helyén nyílt üzlet esztétikus megjelenésével színesíti a Fő teret -hangoztatta Tóth Balázs polgármester az üzlet hivatalos megnyitóján.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu