Kapitális gímszarvast ejtettek el Vas vármegyében - fotó

Kapitális gímbikát ejtett el egy osztrák vendég. Joachim Frühstück a Pannónia Vadásztársasághoz érkezett a minap Vas vármegyébe. A vadászatszervező, Bondicz Zoltán tájékoztatása szerint a vendég egy nagy bikára vágyott, 10 kilogramm körüli trófeatömeggel - írja közösségi oldalán a Magyar Vadászlap.

Vadászat: kapitális méretű gímszarvast ejtettek el Vas vármegyében

Forrás: Facebook/Magyar Vadászlap

A vadászat története

Mint a bejegyzésből kiderült, a vendégnek szánt gímbikát már korábban is ismerték a helyi vadászok, nyáron még magányosan járt, ám a bőgésben - így a vadászat napján is - már őrizte nyolc tarvadból álló háremét. A szokásos időben, kevéssel 20 óra előtt bukkant fel. A vendég 80 méterről tett pontos lapockalövést, mely után bika rövid halálvágtát követően összerogyott. A trófeát 12 kilogramm közötti tömegűre becsülik. A kísérő Bencze Zsombor hivatásos vadász volt.