20 év alatt megduplázódott a vadbalesetek száma, mivel több lett autóból és vadból is

Évente átlagosan 7-8 ezer nagyvadat (őz, szarvas, vaddisznó) gázolnak halálra az utakon – jellemzően az őzek a leggyakoribb áldozatok. Az elmúlt húsz évben a vadbalesetek száma közel megduplázódott, egyenes következményeként, hogy vadból és járműből is több lett az évek során. 2005-ben nem egészen 2,9 millió személyautót tartottak nyilván, tavaly pedig már 4,2 milliónál is többet. Húsz éve a szarvasok számát 74 ezerre, az őzekét 316 ezerre becsülték, ehhez képest tavaly szarvasból 128 ezret, őzből pedig 364 ezret tartottak nyilván (a vaddisznók száma 78 ezerről 48 ezerre esett, mivel sok állatott kellett kilőni az afrikai sertéspestis terjedésének megfékezése érdekében).

Vadbaleset bárhol és bármikor előfordulhat, ezért fontos, hogy mindig körültekintően vezessünk





A vadbalesetek leginkább a párzási időszakban fordulnak elő

Az őzek násza (július közepétől augusztus közepéig), a szarvasbőgés (augusztus végétől szeptember végéig), valamint a vaddisznók búgása (november-január) idején. A vad azonban bárhol és bármikor megjelenhet az úton, ezért mindig körültekintőnek kell lenni, különösen ahol erdősávok vannak, főleg ha még külön tábla is jelzi a vadveszélyt.

Az elmúlt hónapokban is több, országos visszhangot kiváltó eset történt. Július 30-án halálos vadbaleset történt Csongrád-Csanád vármegyében Sándorfalva és Ópusztaszer között, egy őz hirtelen az úttestre ugrott, a sofőr pedig, hogy elkerülje az ütközést, elrántotta a kormányt, ami miatt a jármű felborult és az autó utasa – aki nem volt bekötve – életét vesztette. A tragikus eset jól mutatja, hogy egy hirtelen kormánymozdulat nagyon veszélyes tud lenni, sokszor jobb bevállalni az ütközést.

Július 3-án Veszprém vármegyében egy motorosrendőr elé szaladt ki egy csapatnyi őz, bár ütközésre nem került sor, az eset rámutatott a vadbalesetek nehezen előrejelezhető kockázataira és arra is, hogy a balesetek sok esetben elkerülhetők. Sajnos néha viszont nincs mit tenni, két évvel ezelőtt februárban egy körmendi közutas szenvedett tragikus kimenetelű balesetet, amikor a 76-os főúton egy vele szemben közlekedő autós elütött egy szarvast, ami az ütközés során átrepült a szemközti sávba, pont ahol a 36 éves fiatalember a mérnökségi autóval haladt.