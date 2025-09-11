Nem fogod elhinni, mit tett az albérlő a tulajdonos szombathelyi lakásával

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség sikkasztás bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint az általa Szombathelyen bútorozottan, gépesítetten bérelt lakásból tavaly eladta az ingatlan tulajdonosának 620.000 Ft értékű bútorait, mosógépét, 165.000 Ft-ért.

A vevő nem tudott arról, hogy az ingóságok nem a vádlott tulajdonát képezik.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.