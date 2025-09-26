Döbbenetes, hogy hová fajult egy szerelmi balhé Vas vármegyében

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség zaklatás vétsége, garázdaság vétsége, rongálás vétsége és magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint – miután élettársa szakított vele – 2025 márciusától a volt élettársa mindennapi életébe önkényesen beleavatkozott, őt tartósan háborgatta, rendeszeresen hívogatta, SMS-eket küldött neki és a munkahelyén is megjelent.

A vádlott elment a sértett édesanyjának szombathelyi lakásához, ahol éppen nem tartózkodott senki, kereste a sértettet, és mivel nem nyitottak neki ajtót, betörte az utcafronti ablakot, amivel több mint 80.000 Ft rongálási kárt okozott.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Néhány nappal később a megvádolt férfi a sértett szombathelyi ismerősének lakásához ment, az ajtót nyitó lakót fellökte, tiltakozása ellenére erőszakkal behatolt a lakásba, ahol az ott bujkáló volt élettársát kereste. Miután közölték vele, hogy hívják a rendőrséget, elhagyta a lakást.

A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.