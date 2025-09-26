szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vádemelés

53 perce

Döbbenetes, hogy hová fajult egy szerelmi balhé Vas vármegyében

Címkék#ügyészség#bántalmaz#vádemelés

Most vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Döbbenetes, hogy hová fajult egy szerelmi balhé Vas vármegyében

Forrás: Pixabay

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség zaklatás vétsége, garázdaság vétsége, rongálás vétsége és magánlaksértés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint – miután élettársa szakított vele – 2025 márciusától a volt élettársa mindennapi életébe önkényesen beleavatkozott, őt tartósan háborgatta, rendeszeresen hívogatta, SMS-eket küldött neki és a munkahelyén is megjelent.

A vádlott elment a sértett édesanyjának szombathelyi lakásához, ahol éppen nem tartózkodott senki, kereste a sértettet, és mivel nem nyitottak neki ajtót, betörte az utcafronti ablakot, amivel több mint 80.000 Ft rongálási kárt okozott.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

Néhány nappal később a megvádolt férfi a sértett szombathelyi ismerősének lakásához ment, az ajtót nyitó lakót fellökte, tiltakozása ellenére erőszakkal behatolt a lakásba, ahol az ott bujkáló volt élettársát kereste. Miután közölték vele, hogy hívják a rendőrséget, elhagyta a lakást.

A Szombathelyi Járási Ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés büntetés kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu