Vádemelés

Döbbenet! Így verte át csúnyán a telefontársaságot és saját szüleit egy vasi férfi - milliós a kár

Címkék#Vas Vármegyei Főügyészség#átverés#vádemelés

Most vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség – más bűncselekmény mellett – csalás bűntette és személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 júliusában, a szülei személyes adatainak jogosulatlan felhasználásával három darab mobiltelefont rendelt részletre a telefontársaság által üzemeltetett webáruházból, úgy, hogy a vételárukat nem akarta kifizetni, és nem is fizette ki.

A vádlott a bűncselekménnyel több mint 1,3 millió Ft kárt okozott a sértettnek.

 A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

