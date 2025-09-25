Döbbenet! Így verte át csúnyán a telefontársaságot és saját szüleit egy vasi férfi - milliós a kár

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség – más bűncselekmény mellett – csalás bűntette és személyes adattal visszaélés vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2024 júliusában, a szülei személyes adatainak jogosulatlan felhasználásával három darab mobiltelefont rendelt részletre a telefontársaság által üzemeltetett webáruházból, úgy, hogy a vételárukat nem akarta kifizetni, és nem is fizette ki.

A vádlott a bűncselekménnyel több mint 1,3 millió Ft kárt okozott a sértettnek.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.