Baleset

1 órája

Óriási hibát vétett a vasi sofőr, frontális karambol lett a vége - fotók

Címkék#baleset#karambol#vádemelés

Az ügyészség vádat emelt.

Vaol.hu

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vádirat szerint 2025 áprilisában, az „Állj! Elsőbbségadás kötelező” jelzőtáblát figyelmen kívül hagyta és személygépkocsijával megállás nélkül kihajtott a 88-as számú főútra, ahol egy másik gépjárművel frontálisan ütközött. A balesetben a vétlen gépkocsi sofőrje és egyik utasa, valamint a vádlott is nyolc napon túl gyógyuló súlyos, míg további két utas nyolc napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedtek el.

A járási ügyészség közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását is indítványozta a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

Korábban portálunk is beszámolt a súlyos balesetről és helyszíni fotókat is kaptunk, amin látszódik, hogy a karambol következtében alaposan összetört mindkét jármű.

Két autó karambolozott a 88-as főúton, Sárvárnál

Fotók: Wolf Ferenc

 

 

 

