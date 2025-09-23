Vádemelés
3 órája
Egészen elképesztő, ahogy tönkre tették a karácsonyt a szombathelyi piacnál
Most vádat emeltek az ügyben.
Forrás: VN-archív
Fotó: © Cseh Gábor
A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023. december 24. napján a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok előtti kerékpártárolóból jogtalanul eltulajdonította a sértett lezárt elektromos kerékpárját a csomagtartón lévő karácsonyfatartóval és egész kacsával együtt. A vádlott a bűncselekménnyel összesen 425.000 Ft kárt okozott a sértettnek.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.
