Vádemelés

Egészen elképesztő, ahogy tönkre tették a karácsonyt a szombathelyi piacnál

Most vádat emeltek az ügyben.

Egészen elképesztő, ahogy tönkre tették a karácsonyt a szombathelyi piacnál

Forrás: VN-archív

Fotó: © Cseh Gábor

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Szombathelyi Járási Ügyészség lopás vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023. december 24. napján a Szombathelyi Városi Vásárcsarnok előtti kerékpártárolóból jogtalanul eltulajdonította a sértett lezárt elektromos kerékpárját a csomagtartón lévő karácsonyfatartóval és egész kacsával együtt. A vádlott a bűncselekménnyel összesen 425.000 Ft kárt okozott a sértettnek.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

 

 

