Vádemelés

1 órája

Nem fizetett gyerektartást a saját gyerekei után a vasi férfi

A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Sárvári Járási Ügyészség tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint a bíróság jogerős ítélete ellenére, 2023 októberétől önhibájából nem fizetett gyermektartásdíjat két kiskorú, eltartásra szoruló gyermeke után.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

