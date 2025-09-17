Vádemelés
Nem fizetett gyerektartást a saját gyerekei után a vasi férfi
A Vas Vármegyei Főügyészség hivatalos közleményében arról tájékoztatott, hogy a Sárvári Járási Ügyészség tartási kötelezettség elmulasztásának vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint a bíróság jogerős ítélete ellenére, 2023 októberétől önhibájából nem fizetett gyermektartásdíjat két kiskorú, eltartásra szoruló gyermeke után.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
