Vádemelés

3 órája

Rendszeresen durván bántalmazta feleségét egy férfi Vasban, ráadásul a két kisgyerekük előtt

Vádat emeltek az ügyben.

Forrás: Shutterstock

A Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette és 2 rendbeli kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2023 májusától – ittas állapotban – rendszeresen szidalmazta, ütlegelte, illetve a falnak lökte feleségét. Az agresszív férfi a nő bántalmazását akkor is folytatta, amikor a sértett kórházi kezelését követően egészségi állapota miatt akaratnyilvánításra és védekezésre képtelen állapotba került.

A vádlott feleségével szembeni erőszakos fellépésének rendszerint két kiskorú gyermekük is tanúja volt, így a férfi a mindennapos italozásával, indulatos, bántalmazó fellépésével súlyosan megszegte a kiskorúak neveléséből adódó kötelezettségeit, és ezzel érzelmi, erkölcsi fejlődésüket veszélyeztette.   

A járási ügyészség a férfival szemben minden olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől való eltiltására, melynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végzi, valamint a szülői felügyeleti jogának megszüntetésére is indítványt tett.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

 

