Balhé egy vasi templomban: dührohamot kapott egy férfi, repült a szenteltvíztartó

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában, a celldömölki római katolikus templomban belerúgott a falra rögzített szenteltvíztartóba, ami a földre esett, majd távozásakor a templomajtót is megrúgta.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.