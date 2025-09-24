szeptember 24., szerda

Vádemelés

1 órája

Balhé egy vasi templomban: dührohamot kapott egy férfi, repült a szenteltvíztartó

Címkék#templom#vádemelés#szenteltvíz

Most vádat emeltek az ügyben.

Vaol.hu
Balhé egy vasi templomban: dührohamot kapott egy férfi, repült a szenteltvíztartó

Kiemelt képünk illusztráció!

Forrás: MW-archív

A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában, a celldömölki római katolikus templomban belerúgott a falra rögzített szenteltvíztartóba, ami a földre esett, majd távozásakor a templomajtót is megrúgta.

A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.

 A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.

 

 

