Vádemelés
20 perce
Balhé egy vasi templomban: dührohamot kapott egy férfi, repült a szenteltvíztartó
Most vádat emeltek az ügyben.
Kiemelt képünk illusztráció!
Forrás: MW-archív
A Vas Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség garázdaság vétsége miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint 2025 júliusában, a celldömölki római katolikus templomban belerúgott a falra rögzített szenteltvíztartóba, ami a földre esett, majd távozásakor a templomajtót is megrúgta.
A vádlott kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást, riadalmat keltsen.
A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.
Ezt ne hagyja ki!Vádemelés
Tegnap, 7:45
Egészen elképesztő, ahogy tönkre tették a karácsonyt a szombathelyi piacnál
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre