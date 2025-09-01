Éveken keresztül seftelt környezetre is veszélyes hulladékkal a vasi férfi, alaposan megütheti a bokáját

Vas Vármegyei Főügyészség közleményben arról tájékoztatta portálunkat, hogy a Sárvári Járási Ügyészség hulladékgazdálkodás rendje megsértésének bűntette miatt emelt vádat azzal a férfival szemben, aki a vádirat szerint engedély nélkül két éven keresztül több mint 4 tonna, részben a környezetre is veszélyes hulladékot gyűjtött össze és szállított különböző hulladékudvarokba, ahol azokat értékesítette.

A jogszabályi rendelkezések szerint hatósági engedély birtokában lehet hulladékgazdálkodási tevékenységet, így hulladék gyűjtését és szállítását is végezni. A természetes személy ingatlanhasználó kizárólag az ingatlanán keletkezett, és elkülönítetten gyűjtött hulladékot jogosult engedély nélkül hulladékkezelő létesítményekbe szállítani.

A járási ügyészség a hulladék értékesítéséből származó vagyoni haszonra közel 2 millió forint összegben vagyonelkobzást is indítványozott a vádlottal szemben, akinek a büntetőjogi felelősségéről a Sárvári Járásbíróság fog dönteni.