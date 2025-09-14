szeptember 14., vasárnap

Különös szeptember

21 perce

Vadgesztenye virágzás Körmenden: nem hinnéd, de most ősszel a tavaszt is érzi a fa - fotók

Címkék#Körmenden#Szendi Péter#vadgesztenye másodvirágzás#tavasz

Szeptemberben szokatlan látvány fogadja a természetkedvelőket: újra virágzik a vadgesztenye. Ez a jelenség a másodvirágzás, amely a rendhagyó időjárási viszonyoknak köszönhető. Mit élhet át a vadgesztenye, hogy egyszerre terem és virágzik?

Merklin Tímea

A hosszan tartó meleg és a csapadékosabb periódusok olyan körülményeket teremtettek, mintha a fák ősszel újra a tavaszt is élnék, a vadgesztenye ismét virágba borult. Vajon milyen bonyolult folyamatok zajlanak le benne, hogy képes egyszerre teremni és virágozni?

vadgesztenye virágzás
Egyszerre terem és virágzik a vadgesztenye. A másodvirágzás egyszerre lenyűgöző és aggasztó.

Fotós kollégánk, Szendi Péter Körmenden fényképezte a vadgesztenye virágzás pompáját, és egy olyan különlegességet is megörökített, hogy ugyanazon a fán egyszerre látható a már kifejlődött, zöldesbarna termés és a frissen nyíló, hófehér virágzat. Az ember nehezen értelmezi, alig hiszi el, amit lát.

Vadgesztenye virágzás Körmenden

Fotók: Szendi Péter

A vadgesztenye őszi másodvirágzása egyszerre lenyűgöző és aggasztó

Ez rendkívül ritka látvány, hiszen a természet rendje szerint a gesztenyék ilyenkor már csak a termést érlelik, nem bontanak új szirmokat. A másodvirágzás egyszerre lenyűgöző és aggasztó: szépsége vitathatatlan, ugyanakkor a fák számára plusz energiát jelent, ami a tél közeledtével megterhelő lehet. Az idei szezon így nemcsak a vadgesztenye fasorban tett séták miatt marad emlékezetes, hanem a különleges, egyszerre virágzó és termést hozó ágak miatt is.

 

