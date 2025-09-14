Vadgesztenye virágzás Körmenden: nem hinnéd, de most ősszel a tavaszt is érzi a fa - fotók

A hosszan tartó meleg és a csapadékosabb periódusok olyan körülményeket teremtettek, mintha a fák ősszel újra a tavaszt is élnék, a vadgesztenye ismét virágba borult. Vajon milyen bonyolult folyamatok zajlanak le benne, hogy képes egyszerre teremni és virágozni?

Egyszerre terem és virágzik a vadgesztenye. A másodvirágzás egyszerre lenyűgöző és aggasztó.

Fotós kollégánk, Szendi Péter Körmenden fényképezte a vadgesztenye virágzás pompáját, és egy olyan különlegességet is megörökített, hogy ugyanazon a fán egyszerre látható a már kifejlődött, zöldesbarna termés és a frissen nyíló, hófehér virágzat. Az ember nehezen értelmezi, alig hiszi el, amit lát.