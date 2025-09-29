Vágányzár lesz a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonalon

szeptember 29., hétfő

Vágányzárra kell számítani októberben a Szombathely-Szentgotthárd vasútvonal bizonyos szakaszán.

A GYSEV Zrt hivatalos oldalán tájékoztatta az utasokat arról, hogy a Szombathely – Szentgotthárd vasútvonalon végzett pályakarbantartási munkák miatt 2025. október 01-től (szerda) október 14-ig (kedd) Szombathely és Ják-Balogunyom állomások között a vonatok helyett vonatpótló autóbuszok közlekednek. Egyes vonatok mentrendje Szentgotthárd és Ják- Balogunyom állomások között is módosul. Sopron és Szombathely állomások között   a vonatok menetrendje nem változik, kivéve vágányzárban érintett 9150 sz. vonat (Sopron ind.: 03:50) módosított menetrend szerint közlekedik.

A vágányzár részleteiről bővebb tájékoztatás a GYSEV oldalán olvashat.

Ehhez kapcsolódóan felhívták rá a figyelmet, hogy 2025 szeptember 29-től október 03-ig a Szentgotthárd – Graz vasútvonalon is vágányzári menetrend lesz érvényben. Ez a vágányzár külön meghirdetésre kerül.

 

