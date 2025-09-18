1 órája
Vámos Zoltán: győztünk a csöngei illegális osztrák szaporítóval szemben
Mint ismert, a Vas Vármegyei Kormányhivatal, közösen állatvédő szervezetekkel és társhatóságokkal Magyarország történetének legnagyobb állatvédelmi akcióját hajtotta végre - olvasható Vámos Zoltán, Vas vármegye főispánjának közösségi oldalán.
Az intézkedés eredményeképp több száz állatot mentettünk ki közösen az illegális szaporítótelepekről, a hálózatot működtető osztrák nővel szemben pedig rekord mértékű, 28,5 millió forintos állatvédelmi bírságot szabtak ki egyéb korlátozó intézkedések mellett.
Vámos Zoltán: folytatjuk a küzdelmet
A nő a hatóságunk döntését megtámadta, de a Győri Törvényszék a fellebbezést elutasította, így a határozatunk érvényben marad! Vasban nincs helye az illegális szaporítótelepeknek, folytatjuk a küzdelmet! - zárul a bejegyzés.
