Lábdagadás, vashiány jelentkezhet

Várandósság 33-35. hét: Ne kettő helyett együnk, hanem kettőért

A pocaklakó súlya a 33. héten két kilogramm körül van, és a 35. hétre elérheti a 2500 grammot, amely már jelentős többletsúlyt jelent. A méh felső pólusa egy-két haránt ujjal a bordák alatt található, és ez a már megnövekedett állapot fent a tüdőre, alul pedig a húgyhólyagra gyakorol nyomást. Ennek következtében a várandósság alatt sok kismamánál fellépő légszomj és gyomorégés fokozódhat, és a kismamának egyre gyakrabban kell vizeletet ürítenie – újabb részletekkel jön a várandósságról dr. Gácsi Katalin, a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának orvosa.

Várandósság 33-35. hét: Ne kettő helyett együnk, hanem kettőért

Várandósság 33-35. hét: lábdagadás, vashiány, bőrelváltozások is jelentkezhetnek.

Forrás: Shutterstock

Forrás: Shutterstock

A szövetekben felgyülemlő folyadék miatt egyre gyakrabban észlelhető a lábfej és a láb dagadása. A várandósság ezen szakaszában javasolt a gyakoribb pihenés, a lábak felpolcolása. Jó, ha ezek mellett a kismama otthon is rendszeresen tud vérnyomást mérni és a vérnyomásértékeket naplószerűen, legalább napi háromszor feljegyzi. 

Várandósság 33-35. hét: lábdagadás, vashiány, bőrelváltozások is jelentkezhetnek.
Forrás:  Shutterstock

Ha magasabb vérnyomásértéket észlel otthonában, először jó fél óra múlva vagy hosszabb, nyugalmi helyzetet követően többször is érdemes újra mérni. Egymást követően többször konzekvensen magas vérnyomásértékek esetén indokolt a szakorvost felkeresni. (Emelkedett vérnyomásnak tekintjük a 140/90 Hgmm feletti értéket.)

A várandósság alatt gyakran tapasztalhatunk a hormonális változásokhoz és a testsúly gyarapodásához köthető bőrelváltozásokat. Az alhas középvonalában, a törzsön, vagy akár az arcon megjelenhet fokozott pigmentáció. A bőr feszülési vonalainak megfelelően, laza kötőszövet esetén, megjelenhetnek kezdetben vörös, majd később fehér csíkszerű hegek, striák. A bőr rendszeres, megelőző masszírozásával csökkenthető a bőr feszülése. 

Fontos a megfelelő vasbevitel

A magzat a várandósság ezen időszakára már teljesen kifejlődött, a szervek a helyükön működnek: ekkorra a magzat hall, ízlel és lát, érzékeli a környezetében lévő zajokat, fényeket. A csontjai egyre erősödnek, sűrűsödnek, így megnő a várandós kalciumszükséglete: 1200 mg naponta.

 Segítséget nyújthat a kalciumban gazdag táplálkozás (spenót, brokkoli, joghurt, tej, sajt, diófélék fogyasztása). A várandósság és később a szoptatás alatt is figyelmet kell fordítani a kismamának a megfelelő D-vitamin-bevitelre, hiszen D-vitamin hiányában nem fejlődik megfelelően a magzat csontozata, izom- és idegrendszere. 

A várandósság alatt mind a táplálkozásban, mind orvosi szempontból fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő vasbevitelre is, ami 1000 mg naponta. A várandósság ideje fokozott hajlamot jelent a vérszegénység kialakulására, melynek leggyakrabban a vashiány áll a hátterében. Ez minden esetben kezelésre szorul, hiszen a súlyos vashiányos állapot 

  • ronthatja a méh keringését, 
  • és a szülést követő vérvesztéssel együtt akár súlyos állapothoz vezethet. 

Kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás 

A kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás a terhesség utolsó időszakában is kifejezetten fontos. A növekvő méh miatt feljebb tolódott gyomor gyakran vezet refluxos panaszokhoz, így javasolt naponta többszöri, de kevés étkezés. Az első trimeszterben 7 százalékkal, a második és harmadik trimeszterben mintegy 15 százalékkal magasabb kalóriafelvétel javasolt a kismama számára. A várandósság alatti összsúlygyarapodás ideális esetben nem haladja meg a 7-15 kilogrammot. Az ennél jelentősebb, 20 kilogrammot meghaladó testsúlyváltozás kóros anyai és magzati anyagcsere-folyamatokat eredményezhet. Mivel a várandósság alatt az energiaigény csak mérsékelten emelkedik, és az egyre növekvő pocak miatt mozgásban korlátozottá válik a kismama, ügyelnie kell, hogy kerülje az üres kalóriák bevitelét. A várandósság időszaka a cukoranyagcsere úgynevezett diabetogén irányba tolódását hozza, még akkor is, ha a vércukorterhelés negatív eredményt adott, javasolt a cukortartalmú üdítők, édességek, sütemények helyett összetett szénhidrátok, rostos ételek fogyasztása. A családban és a környezetben gyakran elhangzó „Neked kettő helyett kell enned” mondatot értelmezzük inkább úgy, hogy nem kettő helyett, hanem kettőért kell enni. 

 

