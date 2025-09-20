Várandósság 33-35. hét: Ne kettő helyett együnk, hanem kettőért

A szövetekben felgyülemlő folyadék miatt egyre gyakrabban észlelhető a lábfej és a láb dagadása. A várandósság ezen szakaszában javasolt a gyakoribb pihenés, a lábak felpolcolása. Jó, ha ezek mellett a kismama otthon is rendszeresen tud vérnyomást mérni és a vérnyomásértékeket naplószerűen, legalább napi háromszor feljegyzi.

Várandósság 33-35. hét: lábdagadás, vashiány, bőrelváltozások is jelentkezhetnek.

Ha magasabb vérnyomásértéket észlel otthonában, először jó fél óra múlva vagy hosszabb, nyugalmi helyzetet követően többször is érdemes újra mérni. Egymást követően többször konzekvensen magas vérnyomásértékek esetén indokolt a szakorvost felkeresni. (Emelkedett vérnyomásnak tekintjük a 140/90 Hgmm feletti értéket.)

A várandósság alatt gyakran tapasztalhatunk a hormonális változásokhoz és a testsúly gyarapodásához köthető bőrelváltozásokat. Az alhas középvonalában, a törzsön, vagy akár az arcon megjelenhet fokozott pigmentáció. A bőr feszülési vonalainak megfelelően, laza kötőszövet esetén, megjelenhetnek kezdetben vörös, majd később fehér csíkszerű hegek, striák. A bőr rendszeres, megelőző masszírozásával csökkenthető a bőr feszülése.

Fontos a megfelelő vasbevitel

A magzat a várandósság ezen időszakára már teljesen kifejlődött, a szervek a helyükön működnek: ekkorra a magzat hall, ízlel és lát, érzékeli a környezetében lévő zajokat, fényeket. A csontjai egyre erősödnek, sűrűsödnek, így megnő a várandós kalciumszükséglete: 1200 mg naponta.

Segítséget nyújthat a kalciumban gazdag táplálkozás (spenót, brokkoli, joghurt, tej, sajt, diófélék fogyasztása). A várandósság és később a szoptatás alatt is figyelmet kell fordítani a kismamának a megfelelő D-vitamin-bevitelre, hiszen D-vitamin hiányában nem fejlődik megfelelően a magzat csontozata, izom- és idegrendszere.

A várandósság alatt mind a táplálkozásban, mind orvosi szempontból fokozott figyelmet kell fordítani a megfelelő vasbevitelre is, ami 1000 mg naponta. A várandósság ideje fokozott hajlamot jelent a vérszegénység kialakulására, melynek leggyakrabban a vashiány áll a hátterében. Ez minden esetben kezelésre szorul, hiszen a súlyos vashiányos állapot

ronthatja a méh keringését,

és a szülést követő vérvesztéssel együtt akár súlyos állapothoz vezethet.

Kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás

A kiegyensúlyozott, változatos táplálkozás a terhesség utolsó időszakában is kifejezetten fontos. A növekvő méh miatt feljebb tolódott gyomor gyakran vezet refluxos panaszokhoz, így javasolt naponta többszöri, de kevés étkezés. Az első trimeszterben 7 százalékkal, a második és harmadik trimeszterben mintegy 15 százalékkal magasabb kalóriafelvétel javasolt a kismama számára. A várandósság alatti összsúlygyarapodás ideális esetben nem haladja meg a 7-15 kilogrammot. Az ennél jelentősebb, 20 kilogrammot meghaladó testsúlyváltozás kóros anyai és magzati anyagcsere-folyamatokat eredményezhet. Mivel a várandósság alatt az energiaigény csak mérsékelten emelkedik, és az egyre növekvő pocak miatt mozgásban korlátozottá válik a kismama, ügyelnie kell, hogy kerülje az üres kalóriák bevitelét. A várandósság időszaka a cukoranyagcsere úgynevezett diabetogén irányba tolódását hozza, még akkor is, ha a vércukorterhelés negatív eredményt adott, javasolt a cukortartalmú üdítők, édességek, sütemények helyett összetett szénhidrátok, rostos ételek fogyasztása. A családban és a környezetben gyakran elhangzó „Neked kettő helyett kell enned” mondatot értelmezzük inkább úgy, hogy nem kettő helyett, hanem kettőért kell enni.