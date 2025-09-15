1 órája
Várandósság 30–32. hét: A pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás
Egyre növekszik a magzat. A méhen belüli megfelelő viszonyok és a pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás. A várandósság 30–32. hetében járunk. Az esetleges jósló jellegű fájások, a javasolt ultrahangvizsgálatok és a kismama esetleges dohányzási szokásának következményei is szóba kerültek dr. Gácsi Katalinnal. Folytatódik sorozatunk a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának orvosával.
A várandósság 32. hetében a magzat mintegy 40 centiméter hosszú, a súlya pedig 1600 gramm körül van. A magzatvíz mennyisége meghaladja az egy litert. Fiziológiás esetben, főleg a méhen belüli egyre kevesebb hely miatt, magzatpózban helyezkedik el, a lábakat a mellkas elé húzva, összegömbölyödve.
A legtöbb magzat ekkor már koponyavégű fekvésbe fordul, de ha még ekkor is medence végű fekvésben van, aggódni nem szabad, van még pár hete befordulni. A magzat tüdeje lassan kifejlődik, már a méhen belül is végez légzőmozgásokat, melyek ultrahangvizsgálat során megfigyelhetőek. Ebben a várandóssági korban a kismama akár egészen gyakran tapasztalhatja, hogy magzata csuklik a méhen belül, mondja dr. Gácsi Katalin, a Markusovszky-kórház orvosa.
Javasolt a harmadik ultrahang-szűrővizsgálat
– A 30. hét körül, optimálisan a 30-32. héten, javasolt a harmadik ultrahang-szűrővizsgálat, mely során vizsgáljuk a magzat vérkeringését: az úgynevezett flowmetriával állapítjuk meg, hogy megfelelőek-e a méhen belüli viszonyok, vizsgáljuk a méhlepény működését és a magzat megfelelő növekedési ütemét. Ez az ultrahangvizsgálat alkalmas a növekedés elmaradásának vagy valamely méhen belüli veszélyállapotnak a felismerésére. A növekedést úgynevezett súlypercentilissel ítéljük meg, mely alapján meghatározható, hogy az adott terhességi korhoz megfelelő-e, túlzott vagy esetleg elmaradt a súlygyarapodás. Az ultrahangleleteken mint SPC rövidítés található ez az érték – magyarázza, és egy, a magzat fejlődését negatívan befolyásoló tényezőt említ.
– A magzat méhen belüli növekedését, és megfelelő ütemű fejlődését több minden befolyásolja, de a növekedés elmaradásának hátterében sajnos még mindig gyakran derül fény a kismama dohányzási szokására, még akkor is, ha a várandósság alatti dohányzás bizonyítottan rendkívül ártalmas, és káros hatással bír a terhesség kimenetelére. Az anya dohányzása esetén a magzati keringés romlik, hiszen a dohányfüstben található anyagok a hemoglobint gátolják az oxigénkötésben.
A dohányzás olyan súlyos következményekkel járhat, mint
- a magzat oxigénhiánya,
- a növekedés elmaradása,
- koraszülés vagy súlyos esetben akár méhen belüli elhalás.
Figyeljük rendszeresen a magzat mozgását!
A méhen belüli megfelelő viszonyok és a pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás. Ajánlott ettől az időszaktól elkezdeni rendszeresen megfigyelni a magzat mozgását, lehetőleg legalább napi két-három alkalommal.
Jósló jellegű fájások
A kismama tapasztalhat ekkor már jósló jellegű fájásokat, melyeket Braxton-Hicks összehúzódásokként is emlegetünk. Fizikai megerőltetésre ezek az összehúzódások gyakrabban jelentkezhetnek, ilyenkor javasolt lepihenni, bővebb folyadékot fogyasztani. Magukban ezek a jósló jellegű összehúzódások nem jelentenek kóros folyamatot és nem indokolt az orvosi vizsgálat. Szakorvossal történő konzultáció és a méhszáj esetleges vizsgálata csak akkor javasolt, ha óránkét több mint négy összehúzódást tapasztal a kismama, vagy ha egyre sűrűsödnek és hosszabbá válnak a kontrakciók. Ebben az esetben lehet indokolt egy orvosi vizsgálat annak kizárására, hogy nem korai fájástevékenységről van-e szó, mely a méhszáj változásához vezethet, és akár kórházi felvételt tehet szükségessé, mondja.
Jó, ha a kismama le tudja tenni a munkát
A hetedik hónap végére jó, ha a kismama el tud kezdeni befelé fordulni, otthon készülni, letenni a munkát. Javasolt a kórházi csomagot és otthon az érkező gyermek helyét előkészíteni. Ehhez szülésfelkészítő tanfolyamokon, védőnőktől, családtagoktól jelentős segítséget kaphatunk.