szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
A dohányzás súlyos következményekkel járhat

1 órája

Várandósság 30–32. hét: A pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás

Címkék#ultrahangvizsgálat#méhszáj#következmény#kismama

Egyre növekszik a magzat. A méhen belüli megfelelő viszonyok és a pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás. A várandósság 30–32. hetében járunk. Az esetleges jósló jellegű fájások, a javasolt ultrahangvizsgálatok és a kismama esetleges dohányzási szokásának következményei is szóba kerültek dr. Gácsi Katalinnal. Folytatódik sorozatunk a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Szülészet-nőgyógyászati osztályának orvosával.

Vaol.hu

A várandósság 32. hetében a magzat mintegy 40 centiméter hosszú, a súlya pedig 1600 gramm körül van. A magzatvíz mennyisége meghaladja az egy litert. Fiziológiás esetben, főleg a méhen belüli egyre kevesebb hely miatt, magzatpózban helyezkedik el, a lábakat a mellkas elé húzva, összegömbölyödve. 

Várandósság 30–32. hét: A pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás
Várandósság 30–32. hét: a dohányzás súlyos következményekkel járhat.
Forrás: Shutterstock

Várandósság 30–32. hét

A legtöbb magzat ekkor már koponyavégű fekvésbe fordul, de ha még ekkor is medence végű fekvésben van, aggódni nem szabad, van még pár hete befordulni. A magzat tüdeje lassan kifejlődik, már a méhen belül is végez légzőmozgásokat, melyek ultrahangvizsgálat során megfigyelhetőek. Ebben a várandóssági korban a kismama akár egészen gyakran tapasztalhatja, hogy magzata csuklik a méhen belül, mondja dr. Gácsi Katalin, a Markusovszky-kórház orvosa.  

Javasolt a harmadik ultrahang-szűrővizsgálat

– A 30. hét körül, optimálisan a 30-32. héten, javasolt a harmadik ultrahang-szűrővizsgálat, mely során vizsgáljuk a magzat vérkeringését: az úgynevezett flowmetriával állapítjuk meg, hogy megfelelőek-e a méhen belüli viszonyok, vizsgáljuk a méhlepény működését és a magzat megfelelő növekedési ütemét. Ez az ultrahangvizsgálat alkalmas a növekedés elmaradásának vagy valamely méhen belüli veszélyállapotnak a felismerésére. A növekedést úgynevezett súlypercentilissel ítéljük meg, mely alapján meghatározható, hogy az adott terhességi korhoz megfelelő-e, túlzott vagy esetleg elmaradt a súlygyarapodás. Az ultrahangleleteken mint SPC rövidítés található ez az érték – magyarázza, és egy, a magzat fejlődését negatívan befolyásoló tényezőt említ.

A magzat méhen belüli növekedését, és megfelelő ütemű fejlődését több minden befolyásolja, de a növekedés elmaradásának hátterében sajnos még mindig gyakran derül fény a kismama dohányzási szokására, még akkor is, ha a várandósság alatti dohányzás bizonyítottan rendkívül ártalmas, és káros hatással bír a terhesség kimenetelére. Az anya dohányzása esetén a magzati keringés romlik, hiszen a dohányfüstben található anyagok a hemoglobint gátolják az oxigénkötésben. 

A dohányzás olyan súlyos következményekkel járhat, mint

  • a magzat oxigénhiánya, 
  • a növekedés elmaradása, 
  • koraszülés vagy súlyos esetben akár méhen belüli elhalás. 

Figyeljük rendszeresen a magzat mozgását!

A méhen belüli megfelelő viszonyok és a pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás. Ajánlott ettől az időszaktól elkezdeni rendszeresen megfigyelni a magzat mozgását, lehetőleg legalább napi két-három alkalommal. 

Jósló jellegű fájások

A kismama tapasztalhat ekkor már jósló jellegű fájásokat, melyeket Braxton-Hicks összehúzódásokként is emlegetünk. Fizikai megerőltetésre ezek az összehúzódások gyakrabban jelentkezhetnek, ilyenkor javasolt lepihenni, bővebb folyadékot fogyasztani. Magukban ezek a jósló jellegű összehúzódások nem jelentenek kóros folyamatot és nem indokolt az orvosi vizsgálat. Szakorvossal történő konzultáció és a méhszáj esetleges vizsgálata csak akkor javasolt, ha óránkét több mint négy összehúzódást tapasztal a kismama, vagy ha egyre sűrűsödnek és hosszabbá válnak a kontrakciók. Ebben az esetben lehet indokolt egy orvosi vizsgálat annak kizárására, hogy nem korai fájástevékenységről van-e szó, mely a méhszáj változásához vezethet, és akár kórházi felvételt tehet szükségessé, mondja. 

Jó, ha a kismama le tudja tenni a munkát

A hetedik hónap végére jó, ha a kismama el tud kezdeni befelé fordulni, otthon készülni, letenni a munkát. Javasolt a kórházi csomagot és otthon az érkező gyermek helyét előkészíteni. Ehhez szülésfelkészítő tanfolyamokon, védőnőktől, családtagoktól jelentős segítséget kaphatunk.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu