Várandósság 30–32. hét: A pocaklakó jóllétének egyik legfőbb jele a megfelelő magzatmozgás

A várandósság 32. hetében a magzat mintegy 40 centiméter hosszú, a súlya pedig 1600 gramm körül van. A magzatvíz mennyisége meghaladja az egy litert. Fiziológiás esetben, főleg a méhen belüli egyre kevesebb hely miatt, magzatpózban helyezkedik el, a lábakat a mellkas elé húzva, összegömbölyödve.

Várandósság 30–32. hét: a dohányzás súlyos következményekkel járhat.

Forrás: Shutterstock

Várandósság 30–32. hét

A legtöbb magzat ekkor már koponyavégű fekvésbe fordul, de ha még ekkor is medence végű fekvésben van, aggódni nem szabad, van még pár hete befordulni. A magzat tüdeje lassan kifejlődik, már a méhen belül is végez légzőmozgásokat, melyek ultrahangvizsgálat során megfigyelhetőek. Ebben a várandóssági korban a kismama akár egészen gyakran tapasztalhatja, hogy magzata csuklik a méhen belül, mondja dr. Gácsi Katalin, a Markusovszky-kórház orvosa.

Javasolt a harmadik ultrahang-szűrővizsgálat

– A 30. hét körül, optimálisan a 30-32. héten, javasolt a harmadik ultrahang-szűrővizsgálat, mely során vizsgáljuk a magzat vérkeringését: az úgynevezett flowmetriával állapítjuk meg, hogy megfelelőek-e a méhen belüli viszonyok, vizsgáljuk a méhlepény működését és a magzat megfelelő növekedési ütemét. Ez az ultrahangvizsgálat alkalmas a növekedés elmaradásának vagy valamely méhen belüli veszélyállapotnak a felismerésére. A növekedést úgynevezett súlypercentilissel ítéljük meg, mely alapján meghatározható, hogy az adott terhességi korhoz megfelelő-e, túlzott vagy esetleg elmaradt a súlygyarapodás. Az ultrahangleleteken mint SPC rövidítés található ez az érték – magyarázza, és egy, a magzat fejlődését negatívan befolyásoló tényezőt említ.

– A magzat méhen belüli növekedését, és megfelelő ütemű fejlődését több minden befolyásolja, de a növekedés elmaradásának hátterében sajnos még mindig gyakran derül fény a kismama dohányzási szokására, még akkor is, ha a várandósság alatti dohányzás bizonyítottan rendkívül ártalmas, és káros hatással bír a terhesség kimenetelére. Az anya dohányzása esetén a magzati keringés romlik, hiszen a dohányfüstben található anyagok a hemoglobint gátolják az oxigénkötésben.