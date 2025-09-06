Labdarúgás
1 órája
Varga Barnabás gólt lőtt! - Élőben az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező - videón a gól!
GÓL! VEZETÜNK! Sallai bal oldali beadását Doherty kifejelte, Style estében előrefelé passzolt, Varga Barnabás kiugrott a labdával, majd 8 méterről a léc alá bombázott! 0–1 - tudósít az nso.hu.
A világbajnoki selejtező-sorozat első fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként játszik - a mérkőzés néhány perce kezdődött.
És milyen jól: Varga Barnabás a 3. percben bevette az ír kaput! A szentpéterfai futballista 24 válogatott meccsén kilencedik gólját szerezte!
A mérkőzés percről-percre tudósítása IDE kattintva érhető el>>
EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre