Labdarúgás

1 órája

Varga Barnabás gólt lőtt! - Élőben az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező - videón a gól!

Vaol.hu

GÓL! VEZETÜNK! Sallai bal oldali beadását Doherty kifejelte, Style estében előrefelé passzolt, Varga Barnabás kiugrott a labdával, majd 8 méterről a léc alá bombázott! 0–1 - tudósít az nso.hu.  

Varga Barnabás
Varga Barnabás a 3. percben bevette az ír kaput! 
Forrás: nso.hu

A világbajnoki selejtező-sorozat első fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként játszik - a mérkőzés néhány perce kezdődött.

És milyen jól: Varga Barnabás a 3. percben bevette az ír kaput! A szentpéterfai futballista 24 válogatott meccsén kilencedik gólját szerezte!

A mérkőzés percről-percre tudósítása IDE kattintva érhető el>>

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
F-CSOPORT, 1. FORDULÓ
ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG
Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek

 

