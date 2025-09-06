Varga Barnabás gólt lőtt! - Élőben az Írország-Magyarország világbajnoki selejtező - videón a gól!

GÓL! VEZETÜNK! Sallai bal oldali beadását Doherty kifejelte, Style estében előrefelé passzolt, Varga Barnabás kiugrott a labdával, majd 8 méterről a léc alá bombázott! 0–1 - tudósít az nso.hu.

Varga Barnabás a 3. percben bevette az ír kaput!

Forrás: nso.hu

A világbajnoki selejtező-sorozat első fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként játszik - a mérkőzés néhány perce kezdődött.

És milyen jól: Varga Barnabás a 3. percben bevette az ír kaput! A szentpéterfai futballista 24 válogatott meccsén kilencedik gólját szerezte!

A mérkőzés percről-percre tudósítása IDE kattintva érhető el>>

EURÓPAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

F-CSOPORT, 1. FORDULÓ

ÍRORSZÁG–MAGYARORSZÁG

Dublin, Aviva Stadion, 20.45 (Tv: M4 Sport). Vezeti: Harm Osmers (Lasse Koslowski, Eduard Beitinger) – németek