Írország-Magyarország: küzdelmes döntetlen

Varga Barni betalált - Négy gól, egy kiállítás - a hosszabbításban mentették ikszre a meccset a hazaiak

Tóth Gábor

A világbajnoki selejtező-sorozat első fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként játszott 2-2-es döntetlen - úgy, hogy 2-0-ra vezetett... 

 

A magyar labdarúgó-válogatott az F csoportban küzd a világbajnoki részvételért – Portugália, Írország és Örményország társaságában. A csoportgyőztes kijut az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő, 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A csoportgyőzelemre egyértelműen Portugália a fő esélyes. Míg a második helyre az ír és a magyar válogatott hasonló esélyekkel pályázik – ezért is volt fontos a dublini összecsapás! A magyar válogatott egyébként közel 40 éve, 1986-ban (Mexikó) vett rész utoljára világbajnokságon.

 

Írország–Magyarország 2-2 (0-2). Dublin, 50 ezer néző, labdarúgó világbajnoki-selejtező, vezette: Osmers (német).

Írország: Kelleher –O’Brien, Collins, O’Shea, Doherty (Ogbene, 66.) – Knight (McAteer, 90.), Cullen (Tylor, 66.), Azaz (Idah, 79.), Szmodics (Johnston, 79.), Ferguson, Manning. Szövetségi kapitány: Heimir Hallgrimsson.

Magyarország: Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez (Nagy Zs., 80.) – Szoboszlai, Styles – Bolla (Mocsi, 67.), Tóth A. (Ötvös, 55.), Sallai – Varga B. (Tóth B., 80.). Szövetségi kapitány: Marcos Rossi.

Gólszerzők: Ferguson (49.), Idah (93.), ill. Varga B. (3.), Sallai (15.).

Kiállítva: Sallai (52.).

Remekül, nagy lendülettel kezdett a magyar válogatott – és rögtön egy góllal: Sallai bal oldali beadását Doherty rossz helyre fejelte ki, Styles előrefelé passzolt, Varga gyorsabban kacsolt a védőjénél, beállt elé, és estében 8 méterről, kissé balról a léc alá bombázott (0-1)! És még magukhoz sem térhettek az írek a sokkból, máris két góllal vezetett a magyar csapat – Szoboszlai jobb oldali szögletét ugyanis Sallai 6 méterről félmagasan a kapu jobb oldalába fejelte (0-2). Két gólos előnye birtokában a magyar válogatott magabiztosan, szervezetten futballozott, stabilan védekezett, sok labdát szerzett középpályán – és helyzeteket is alakított ki. Az első félidő hajrája azonban már a  kőkemény játékra váltó, rengeteg felíveléssel operáló hazaiaké volt.

Sőt, a második félidő eleje is: egy beívelés, kapu előtti kavarodás után szépítettek az írek (1-2) – igaz, két magyar játékos is érdekes körülmények közepette került földre.... Pár perc múlva fokoztak a problémák. Sallai lódul volna meg, visszahúztak, a síp néma maradt, Sallai pedig dühében odalépett ellenfelének – látványos volt a mozdulat, látványosat esett az ír játékos, villant a piros lap. Ezt követően az emberhátrányban lévő magyar csapatnak egyetlen célja, feladat maradt: valahogyan megőrizni minimális előnyét. Záporoztak a beívelések Dibusz kapuja elé – és rengeteg sunyi ütközést vittek a játékba az írek. A játékvezető nem volt a helyzet magaslatán, nem igazán tudta helyesen megítélni a szabálytalanságokat... A nehézségek ellenére már úgy tűnt, hogy begyűjti a három pontot a magyar válogatott, amikor a 93. percben egyenlített az ír együttes – természetesen beadás, fejes után...

Két pontot elveszett a magyar válogatott Dublinban - de ezt az ír csapatot hazai pályán meg lehet majd verni! Azonos létszámban ugyanis jobb volt ellenfelénél a magyar válogatott.

A csoport másik mérkőzésén Portugália 5-0-ra nyert Örményország vendégeként (gólszerzők: Cristiano Ronaldo 2, Joao Felix 2, Cancelo).

Kedden Örményország–Írország (18.00) és Magyarország–Portugália (20.45) mérkőzésekkel folytatódik a vb-selejtező az F csoportban.

