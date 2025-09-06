Varga Barni betalált - Négy gól, egy kiállítás - a hosszabbításban mentették ikszre a meccset a hazaiak

A világbajnoki selejtező-sorozat első fordulójában a magyar labdarúgó-válogatott Írország vendégeként játszott 2-2-es döntetlen - úgy, hogy 2-0-ra vezetett...

A magyar labdarúgó-válogatott az F csoportban küzd a világbajnoki részvételért – Portugália, Írország és Örményország társaságában. A csoportgyőztes kijut az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó által közösen rendezendő, 2026-os világbajnokságra, a második helyezett pedig pótselejtezőn vívhatja ki a vb-részvételt. A csoportgyőzelemre egyértelműen Portugália a fő esélyes. Míg a második helyre az ír és a magyar válogatott hasonló esélyekkel pályázik – ezért is volt fontos a dublini összecsapás! A magyar válogatott egyébként közel 40 éve, 1986-ban (Mexikó) vett rész utoljára világbajnokságon.