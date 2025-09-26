szeptember 26., péntek

Meglepetésvendég

Rendhagyó irodalomóra Felsőcsatáron a népszerű zenekar frontemberével – nagyot szólt!

Szokatlan helyszínen és társaságban – egy különleges, nagyon népszerű előadóval. Felsőcsatáron Varga Bence aratott osztatlan sikert.

Gombos Kálmán

Máskor nem tapasztalt módszerrel, egy szál gitárral tartott irodalomórát a szentgotthárdi Zaporozsec együttes énekes-gitáros dalszerzője, aki egyébként irodalomtanár is. Varga Bence érkezett meghívott vendégként a Pinka-parti településre, hogy különleges módszerével hívja fel a figyelmet a magyar irodalom szépségeire. Az előadás emlékezetesre sikerült - mesélte lapunknak Linterné Varga Valéria, a helyi Művelődési ház vezetője.

Varga Bence tartott különleges irodalomórát Felsőcsatáron
Varga Bence tartott különleges irodalomórát Felsőcsatáron
Fotó: VN/Linterné Varga Valéria

Varázsolt Varga Bence

Bence egy szuper irodalomórát tartott; Vörösmarty Mihály verseit énekelte gitár kíséretében, majd József Attila megzenésített verseivel folytatta. A „Mama” című versnél el is időztek kicsit – de Kosztolányiba is „belehallgathattak" egy kicsit. Később kérdéseket is tett fel a kis közönségnek, akik be is kapcsolódtak a „műsorba”. A legvégén a Zaporozsec sztárja a saját dalát is elénekelte, aminek talán a legjobban örültek a gyerekek. Bence végül sok sikert kívánt mindenkinek a továbbiakhoz, illetve a gimnáziumi évekhez.

Fotó: VN/Linterné Varga Valéria

Rendhagyó irodalomóra Felsőcsatáron

Fotók: Linterné Varga Valéria

