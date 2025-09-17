Varjú Gábor: Négy éve írta újra az életét a balesete

Négy év telt el azóta a végzetes nap óta, amikor dr. Varjú Gábor kerékpározás közben egy álló teherautónak ütközött. A baleset következtében a gerince háti szakaszon eltörött, a gerincvelő pedig olyan súlyosan megsérült, hogy a mellkas vonalától lefelé elvesztette az érzékelést és a mozgás képességét. A kilenc teljes távú triatlonversenyt teljesítő sportember és elhivatott állatorvos élete egy pillanat alatt változott meg. Az orvosoknak köszönhetően életben maradt, de munkaképességének csupán 20 százaléka maradt meg, teste nagy részét nem tudja mozgatni, és a mindennapokban folyamatos segítségre, valamint pelenka viselésére szorul.

Négy éve történt dr. Varjú Gábor balesete

Fotó: Unger Tamás/VN-archív

Varjú Gábor: a triatlonista, akit egy gerinctörés sem tudott megállítani

Azonban a fizikai korlátok nem törték meg a lelkét. Kilenc hónapnyi kórházi kezelés és rehabilitáció után hazatérhetett, és szinte azonnal a visszatérést tervezte. Mivel a kezei épek maradtak, elhatározta, hogy folytatja hivatását, és a balesete után nem sokkal már újra a szombathelyi Állatkórházban gyógyította a betegeket. Az élni akarása és a sport iránti szenvedélye töretlen maradt: egy évvel a baleset után már úszni tanult, két és fél év elteltével pedig Veszprémben újra rajthoz állt egy triatlonversenyen, immár parasportolóként.

Most, a negyedik évfordulón hálával tekint vissza az elmúlt időszakra.

Szerencsére életben maradtam... Úgy érzem, teljes értékű életet élek, szerető család vesz körül, gyógytornászom, orvosaim, sporttársaim, barátaim, állatorvos kollégáim, szóval sokan körülöttem segítenek, életben tartanak

– írta közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozza, hogy szinte ugyanúgy dolgozik és sportol, mint a balesete előtt. Varjú Gábor története a kitartás, a küzdeni akarás és a pozitív életszemlélet példája, amely mindannyiunk számára inspirációt jelenthet. Ahogy ő fogalmaz: