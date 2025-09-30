szeptember 30., kedd

Jeromos névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

38 perce

Vármegyei II.: négy gól, két kiállítás Kőszegen, mentő Sében - képgalériával

Címkék#Vármegyei II#sport#foci

A 6. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: a Kőszeg a Gérce, az Egyházasrádóc a Nádasd ellen nyert rangadót - Sébe mentőt kellett hívni.

Vaol.hu

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: Sében győzött a Répcelak, Jánosházán a Bozsok, tíz gól rúgott az Újperint, hetet a Gyöngyöshermán, rangadót nyert az Egyházasrádóc, a Kőszeg

Vármegyei II.
Vármegyei II.: Tanakajdon nyert a Gyöngyöshermán.
Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. - északi csoport

Az éllovas Kőszeg a Gércét verte rangadón – mérkőzést négy gól, két kiállítás színesítette.  Míg a második helyen álló Répcelak Sében csikarta ki a három pontot.

Kőszegi Lóránt FC–Gérce-Vásárosmiske KSE 3–1 (2–0). Kőszeg, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.
Kőszeg: Berber – Kiss B. (Prógli), Lintner, Kovács D., Imre (Puporka), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács, Kalucza (Réti), Horváth N.
Gérce: Lengyel – Lakatos (Kovács T.), Szabó B. (Komáromi A.), Glavánovics (Sebestyén), Károlyi, Süle (Kiss Lá.), Major, Nunkovics, Kiss Le., Kövesdi D., Kövesdi A.
Gólszerzők: Réti, Takács, Kalucza, ill. Kövesdi A.
Kiállítva: Berber (42.), ill. Kövesdi A. (92.).
A péntek esti esős mérkőzésen a hazaiak ragadták rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, ennek eredményeképpen a 17. percben már 2-0 volt az állás. Az első félidő végén a hazai kapus a büntető területen kívül kézzel ért a labdába, emiatt a játékvezető – jogosan – kiállította. A második félidőben a Gérce többet birtokolta a labdát, de gólhelyzetig nem jutott. A Kőszeg fegyelmezetten védekezett, és minden kontrája veszélyes volt, a 70. percben Kovács Zsolt nagyszerű indítása, Réti találata után már három gól volt a különbség. Az utolsó percekben a vendégek egy jogos büntetővel szépítettek, de szorosabbá már nem tudták tenni a mérkőzést. A kőszegiek igazi csapatként küzdve eltüntették az emberhátrányt, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést – és továbbra is hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot.

Jánosháza VSE–Bozsoki SE 1–2 (1–1). Jánosháza. Jv.: Marton A.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Dittman (Vágusz P.), Balogh M. (Lőrincz), Kovács M., Tóth L., Tóth G., Jósvai, Bódis, Hajdú. 
Bozsok: Varga M. – Dan D., Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs., Marti, Dévényi, Varga B. (Dobány Patrick), Dan G. (Hock-Sirson), Németh O. (Pál), Kiss M.
Gólszerzők: Tóth B., ill. Németh O., Porcelán (öngól).
Kiállítva: Tóth L. (73., Jánosháza).

Büki TK–Gencsapáti KSE 0–4 (0–1). Bük. Jv.: Imre B.
Bük: Kovács A. – Szalai (Németh B.), Balikó, Kiss Á., Varga B., Németh M., Auer (Bősze), Toldi (Szilágyi), Redőcs, Kocsis, Dala.
Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Sulyok, Mester, Kovács G. (Németh G.), Bokor, Tóth B., Egyed, Lőrincz (Dancs), Mucza (Sátori), Fazekas.
Gólszerzők: Lőrincz, Mester, Fazekas, Kovács G.

Ikervár FC–Vasszécseny TK 4–1 (1–0). Ikervár. Jv.: Szabó C.
Ikervár: Kollarics – Pénzes (Hóbor), Németh Á., Kurucz, Biró, Horváth M. (Udvardi), Nagy D., Nagy P. (Földi), Kiss B., Varga M., Baldauf.
Vasszécseny: Simon – Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler, Molnár T., Orsós (Porga), Németh Zs., Horváth R., Bakonyi (Varga R.), Boros.
Gólszerzők: Földi, Udvardi, Pénzes, Nagy P., ill. Molnár T.
Korrekt játékvezetés mellett a hazaiak magabiztosan és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.

Sé Honvéd SE–Répcelaki SE 0–1 (0–0). Sé, 120 néző. Jv.: Németh T.
Sé: Baba – Hancz (Farkas P.), Séfer S. (Nemes), Romsics, Nyári (Németh M.), Fichtacher (Séfer P.), Simon, Soós, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Pummer).
Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Tóth Zs.), Gallen A., Dulicz (Gosztolya), Gallen I., Varga B. (Mesterházi), Bödecs, Horváth M. (Kovács G.), Csupor Á., Varga L., Németh G. (Kiss D.).
Gólszerző: Kiss D.
Jó iramban kezdődött a mérkőzés, vendég labdabirtoklási fölénnyel. Nem volt megállás, a csapatok helyzetekig eljutottak, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Kemény, férfias küzdelem folyt a pályán. Nehezítette a több sebből vérző Séiek dolgát, hogy egy ütközést követően előbb a csapatkapitányukat, majd egy rossz mozdulat után egy másik vezérüket is elveszítették. A második játékrész hasonló forgatókönyv szerint zajlott, végletekig kiélezett küzdelemnel. Egy sajnálatos, de nem szándékos (!) ütközést követően az eszméletét rövid időre elvesztő vendégjátékoshoz mentőt kellett hívni. A Séiek ezúton is jobbulást kívánnak Horváth Márknak! A folytatásban is nyílt volt a mérkőzés, aztán a vendégek egy kontrát követően vezetést szereztek. Az utolsó húsz percben a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak, nagyobb helyzeteket is kialakítottak, de gólt nem sikerült szerezniük. A hazai pálya előnyét semmilyen tekintetben nem élvező, a góllövés ellen továbbra is beoltott séiek egy döntetlen színezetű mérkőzésen balszerencsés vereséget szenvedtek – a szerencsésebb csapat nyert!

Alsóújlaki SC–Kemenesalja FC 1–2 (1–1). Alsóújlak. Jv.: Bagoly G.
Alsóújlak: Gábor – Varga D. (Gampel Do.), Varga K., Varga Á., Káldi, Tóth Á. (Nagy Z.), Gampel Dá. (Oláh), Vasas (Kaposi), Pintér, Papp A. (Pados), Varga R.
Kemenesalja: Kovács K. – Princzes, Lőrincz G. (Őri), Czöndör, Péter (Kutasi), György, Gorácz, Lőrincz M., Horváth M., Németh M., Szabó J.
Gólszerzők: Pintér, ill. György (2).

Uraiújfalu SE–Kemenesmagasi FC 5–2 (3–0). Uraiújfalu. Jv.: Koronczai C.
Uraiújfalu: Király – Szabó K., Burka (Szabó Á.), Kerekes (Simon), Horváth B. (Szemes), Pungor, Szabó T., Bokor, Binder, Dornai, Agg.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Horváth B. (Nagy G.), Koronczai (Molnár Zs.), Szénégető, Gosztola, Csite, Dákai (Németh Sz.), Kovács B., Takács (Molnár T.), Géczi, Kopházi.
Gólszerzők: Agg (3), Pungor, Burka, ill. Csite, Horváth B.
A hazai csapat a rossz bajnoki rajt után megszerezte az első győzelmét. A mezőnyben jól küzdő vendégek ellen a jó helyzetkihasználás döntőnek bizonyult.

A következő, 7. forduló menetrendje:

  • Szombat, 16.00: Kemenesalja–Jánosháza, Répcelak–Ikervár, Kemenesmagasi–Bük.
  • Vasárnap, 16.00: Gencsapáti–Alsóújlak, Bozsok–Sé, Vasszécseny–Szeleste, Gérce–Uraiújfalu.
  • Szabadnapos: Kőszeg.

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.

Vármegyei II. - déli csoport

Az Egyházasrádóc Nádasdon nyert rangadót – magabiztosan. Az Újperint tíz, a Gyöngyöshermán hét gólig jutott.

Tutitextil-Körmend VSE–Telekes Medosz SE 4–0 (3–0). Körmend-Horvátnádalja, 100 néző, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.
Körmend: Kónya P. – Gaál, Tompa, Frühvirth (Papp P.), Szatmáry (Krajczár), Falb, Herczeg, Szabó P. (Németh Cs.), Kazinczki, Németh B. (Barbalits), Pesti.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós, Görcsi (Ferencz), Czövek, Osvald M., Vincze, Osvald B. (Herczeg), Molnár T., Nyári, Vörös.
Gólszerzők: Pesti (2), Falb, Németh B.
Szerdán még a tartalékos nádaljai csapat kikapott a a kupában a Telekestől, ám néhámy nap alatt „megtanuktak” focizni a körmendi játékosok, és ezúttal már biztosan győzték le ellenfelüket – az eredmény a vendégekre nézve hízelgő.

Tanakajdi TC–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 1–7 (0–5). Tanakajd. Jv.: Kondor T.
Tanakajd: Horváth B. (Csidei) – Hittaller, Bősze B., Bősze M., Hankó (Preiczer), Karáth, Medve, Marcz, Könczöl, Czenki, Kovács D.
Gyöngyöshermán: Bódi – Lang, Kálócz (Ilnicki), Rosta A., Horváth D. (Rosta B.), Kopácsi, Bihun, Kovács D. (Radányi), Nagy B. (Szalai), Szabó M., Szabó B.
Gólszerzők: Czenki, ill. Szabó M. (4), Szabó B., Nagy B., Horváth D.
A bajnoki cím egyik esélyese ellen a hazai csapat mindent megtett – de nehéz egy másik egyesülettel fúzionáló klubbal felvenni a versenyt. Ennek elenére jár a gratuláció a vendégeknek.

Vármegyei II.: Tanakajd - Gyöngyöshermán

Fotók: Cseh Gábor

Rum KSC–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 0–1 (0–1). Rum. Jv.: Szabó III. Z.
Rum: Osvald – Baranyai Á., Tárkányi, Brecska, Tancsics, Pupp, Kovács Z., Baranyai D., Pásti Z., Koronczai (Pásti I.), Farkas G. (Bejczy).
Felsőcsatár: Antoni – Horváth L., Cobzaru (Kis L.), Kis Z., Mahucs, Krancz Gy., Cseri (Pock), Hábetler, Tieber (Kopácsi), Bugnits (Krancz K.), Szalóki-Varsányi (Horváth B.).
Gólszerző: Cseri.

Újperinti SE–Elektromol Szombathelyi Spari FC 10–0 (5–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Monostori I.
Újperint: Tóth D. – Németh M., Sásdi, Pados, Horváth M., Szász (Polgár), Beke (Soós), Gombás, Hegyi (Kardos), Bakucz (Fábián), Tóth A. (Czeglédi).
Spari: Pungor – Hrenyó (Bódis), Jónás D., Jónás Cs., Kovács F., Kovács P., Tóth Zs., Gyöngyösi, Sipos, Kovács T., Kovács Sz. (Németh L.).
Gólszerzők: Beke (3), Hegyi (3), Németh M. (2), Czeglédi, Bakucz.

Őriszentpéter SE–Szentpéterfai SE 0–3 (0–1). Őriszentpéter, 150 néző. Jv.: Boda Gy.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Kevy, Gerencsér, Sály, Könye, Csóbor, Szép (Horváth G.), Géczi, Mihály.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner, Skrapits, Leidli, Varga A., Homor, Kalmár (Kajáry), Jagodits, Hoós, Frányi (Góber).
Gólszerzők: Varga A., Leidli, Frányi.
Kiállítva: Mihály (90., Őriszentpéter).
A hazai csapat a meccs elején kihagyta a helyzeteit, majd hártányba került, és kénytelen volt futnai azt eredmény után – amit a rutinos vendég gólokkal büntetett.

Nádasd KSE–Egyházasrádóci SE 1–4 (0–3). Nádasd. Jv.: Szabó C.
Nádasd: Rejtli – Horváth B., Iván, Nagy Zs., Belső (Horváth D.), Szabó I. (Péter), Jóna, Neubauer (Szabó D.), Takács (Kalamár), Horváth Á., Osvald (Mesics).
Egyházasrádóc: Balogh Á. – Merőtei, Varga D. (Berning), Krajczár, Halász, Zimits (Tóth A.), Sipos (Varga Z.), Lakosi, Molnár L. (Lengyel), Molnár I. (Fejes), Vilics.
Gólszerzők: Horváth Á., ill. Sipos, Lengyel, Merőtei, Molnár I.
Rangadónak indult a mérkpzés, ám a hazaiak ritka gyeenge napot fogtak ki, alaposan megkönnyítve ezzel a vendégek dolgát – teljesen megérdemelt a rádóci győzelem.

Rábatótfalui SE–Nárai SK 2–1 (1–1). Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Nagy P.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri (Herczeg), Bánfi-Nagy (Papp D.), Molnár Á., Domján D., Sütő, Szakács, Domján B. (Náricza), Kovács Á. (Tóth R.), Bogdán, Soós.
Nárai: Holbok – Máté Gy., Vajda Ba. (Takács), Horváth D. (Vajda Bá.), Király, Székely (Hompasz), Vörös (Máté Á.), Lakatos, Tóth D. (Bárdics), Matyas Robert, Szalay.
Gólszerzők: Domján D., Soós, ill. Vajda Ba.

A következő, 7. forduló menetrendje:

  • Szombat, 16.00: Telekes–Tanakajd.
  • Vasárnap, 16.00: Szentpéterfa–Újperint, Spari–Körmend VSE, Gyöngyöshermán–Rum, Felsőcsatár–Bajánsenye, Nárai–Nádasd, Egyházasrádóc–Őriszentpéter.
  • Szabadnapos: Rábatótfalu.
     

Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.

Magyar Kupa

Szerdán rendezik az utolsó három mérkőzést a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójából.
Menetrend, szerda, 16.00: Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.). 16.30: Mersevát (III.)–Sárvár (I.). 18.00: Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu