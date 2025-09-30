Vármegyei II.: négy gól, két kiállítás Kőszegen, mentő Sében - képgalériával

Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: Sében győzött a Répcelak, Jánosházán a Bozsok, tíz gól rúgott az Újperint, hetet a Gyöngyöshermán, rangadót nyert az Egyházasrádóc, a Kőszeg

Vármegyei II.: Tanakajdon nyert a Gyöngyöshermán.

Fotó: Cseh Gábor

Vármegyei II. - északi csoport

Az éllovas Kőszeg a Gércét verte rangadón – mérkőzést négy gól, két kiállítás színesítette. Míg a második helyen álló Répcelak Sében csikarta ki a három pontot.

Kőszegi Lóránt FC–Gérce-Vásárosmiske KSE 3–1 (2–0). Kőszeg, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.

Kőszeg: Berber – Kiss B. (Prógli), Lintner, Kovács D., Imre (Puporka), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács, Kalucza (Réti), Horváth N.

Gérce: Lengyel – Lakatos (Kovács T.), Szabó B. (Komáromi A.), Glavánovics (Sebestyén), Károlyi, Süle (Kiss Lá.), Major, Nunkovics, Kiss Le., Kövesdi D., Kövesdi A.

Gólszerzők: Réti, Takács, Kalucza, ill. Kövesdi A.

Kiállítva: Berber (42.), ill. Kövesdi A. (92.).

A péntek esti esős mérkőzésen a hazaiak ragadták rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, ennek eredményeképpen a 17. percben már 2-0 volt az állás. Az első félidő végén a hazai kapus a büntető területen kívül kézzel ért a labdába, emiatt a játékvezető – jogosan – kiállította. A második félidőben a Gérce többet birtokolta a labdát, de gólhelyzetig nem jutott. A Kőszeg fegyelmezetten védekezett, és minden kontrája veszélyes volt, a 70. percben Kovács Zsolt nagyszerű indítása, Réti találata után már három gól volt a különbség. Az utolsó percekben a vendégek egy jogos büntetővel szépítettek, de szorosabbá már nem tudták tenni a mérkőzést. A kőszegiek igazi csapatként küzdve eltüntették az emberhátrányt, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést – és továbbra is hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot.

Jánosháza VSE–Bozsoki SE 1–2 (1–1). Jánosháza. Jv.: Marton A.

Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Dittman (Vágusz P.), Balogh M. (Lőrincz), Kovács M., Tóth L., Tóth G., Jósvai, Bódis, Hajdú.

Bozsok: Varga M. – Dan D., Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs., Marti, Dévényi, Varga B. (Dobány Patrick), Dan G. (Hock-Sirson), Németh O. (Pál), Kiss M.

Gólszerzők: Tóth B., ill. Németh O., Porcelán (öngól).

Kiállítva: Tóth L. (73., Jánosháza).