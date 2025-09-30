4 órája
Vármegyei II.: négy gól, két kiállítás Kőszegen, mentő Sében - képgalériával
A 6. forduló mérkőzéseivel folytatódott a vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság. Vármegyei II.: a Kőszeg a Gérce, az Egyházasrádóc a Nádasd ellen nyert rangadót - Sébe mentőt kellett hívni.
Vármegyei II. osztályú labdarúgó-bajnokság: Sében győzött a Répcelak, Jánosházán a Bozsok, tíz gól rúgott az Újperint, hetet a Gyöngyöshermán, rangadót nyert az Egyházasrádóc, a Kőszeg
Vármegyei II. - északi csoport
Az éllovas Kőszeg a Gércét verte rangadón – mérkőzést négy gól, két kiállítás színesítette. Míg a második helyen álló Répcelak Sében csikarta ki a három pontot.
Kőszegi Lóránt FC–Gérce-Vásárosmiske KSE 3–1 (2–0). Kőszeg, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Pázsi M.
Kőszeg: Berber – Kiss B. (Prógli), Lintner, Kovács D., Imre (Puporka), Marti, Szijártó, Kovács Zs., Takács, Kalucza (Réti), Horváth N.
Gérce: Lengyel – Lakatos (Kovács T.), Szabó B. (Komáromi A.), Glavánovics (Sebestyén), Károlyi, Süle (Kiss Lá.), Major, Nunkovics, Kiss Le., Kövesdi D., Kövesdi A.
Gólszerzők: Réti, Takács, Kalucza, ill. Kövesdi A.
Kiállítva: Berber (42.), ill. Kövesdi A. (92.).
A péntek esti esős mérkőzésen a hazaiak ragadták rögtön magukhoz ragadták a kezdeményezést, ennek eredményeképpen a 17. percben már 2-0 volt az állás. Az első félidő végén a hazai kapus a büntető területen kívül kézzel ért a labdába, emiatt a játékvezető – jogosan – kiállította. A második félidőben a Gérce többet birtokolta a labdát, de gólhelyzetig nem jutott. A Kőszeg fegyelmezetten védekezett, és minden kontrája veszélyes volt, a 70. percben Kovács Zsolt nagyszerű indítása, Réti találata után már három gól volt a különbség. Az utolsó percekben a vendégek egy jogos büntetővel szépítettek, de szorosabbá már nem tudták tenni a mérkőzést. A kőszegiek igazi csapatként küzdve eltüntették az emberhátrányt, megérdemelten nyerték meg a mérkőzést – és továbbra is hibátlan mérleggel vezetik a bajnokságot.
Jánosháza VSE–Bozsoki SE 1–2 (1–1). Jánosháza. Jv.: Marton A.
Jánosháza: Porcelán – Tóth B., Varga P., Dittman (Vágusz P.), Balogh M. (Lőrincz), Kovács M., Tóth L., Tóth G., Jósvai, Bódis, Hajdú.
Bozsok: Varga M. – Dan D., Fáth (Kovács P.), Csizmazia, Nagy Zs., Marti, Dévényi, Varga B. (Dobány Patrick), Dan G. (Hock-Sirson), Németh O. (Pál), Kiss M.
Gólszerzők: Tóth B., ill. Németh O., Porcelán (öngól).
Kiállítva: Tóth L. (73., Jánosháza).
Büki TK–Gencsapáti KSE 0–4 (0–1). Bük. Jv.: Imre B.
Bük: Kovács A. – Szalai (Németh B.), Balikó, Kiss Á., Varga B., Németh M., Auer (Bősze), Toldi (Szilágyi), Redőcs, Kocsis, Dala.
Gencsapáti: Kolarich – Szabó A., Sulyok, Mester, Kovács G. (Németh G.), Bokor, Tóth B., Egyed, Lőrincz (Dancs), Mucza (Sátori), Fazekas.
Gólszerzők: Lőrincz, Mester, Fazekas, Kovács G.
Ikervár FC–Vasszécseny TK 4–1 (1–0). Ikervár. Jv.: Szabó C.
Ikervár: Kollarics – Pénzes (Hóbor), Németh Á., Kurucz, Biró, Horváth M. (Udvardi), Nagy D., Nagy P. (Földi), Kiss B., Varga M., Baldauf.
Vasszécseny: Simon – Gombkötő, Virág, Dankó, Eichler, Molnár T., Orsós (Porga), Németh Zs., Horváth R., Bakonyi (Varga R.), Boros.
Gólszerzők: Földi, Udvardi, Pénzes, Nagy P., ill. Molnár T.
Korrekt játékvezetés mellett a hazaiak magabiztosan és megérdemelten gyűjtötték be a három pontot.
Sé Honvéd SE–Répcelaki SE 0–1 (0–0). Sé, 120 néző. Jv.: Németh T.
Sé: Baba – Hancz (Farkas P.), Séfer S. (Nemes), Romsics, Nyári (Németh M.), Fichtacher (Séfer P.), Simon, Soós, Kiss Máté Gergő, Kiss Márton Balázs, Uri (Pummer).
Répcelak: Molnár D. – Gáspár (Tóth Zs.), Gallen A., Dulicz (Gosztolya), Gallen I., Varga B. (Mesterházi), Bödecs, Horváth M. (Kovács G.), Csupor Á., Varga L., Németh G. (Kiss D.).
Gólszerző: Kiss D.
Jó iramban kezdődött a mérkőzés, vendég labdabirtoklási fölénnyel. Nem volt megállás, a csapatok helyzetekig eljutottak, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. Kemény, férfias küzdelem folyt a pályán. Nehezítette a több sebből vérző Séiek dolgát, hogy egy ütközést követően előbb a csapatkapitányukat, majd egy rossz mozdulat után egy másik vezérüket is elveszítették. A második játékrész hasonló forgatókönyv szerint zajlott, végletekig kiélezett küzdelemnel. Egy sajnálatos, de nem szándékos (!) ütközést követően az eszméletét rövid időre elvesztő vendégjátékoshoz mentőt kellett hívni. A Séiek ezúton is jobbulást kívánnak Horváth Márknak! A folytatásban is nyílt volt a mérkőzés, aztán a vendégek egy kontrát követően vezetést szereztek. Az utolsó húsz percben a hazaiak mindent egy lapra feltéve támadtak, nagyobb helyzeteket is kialakítottak, de gólt nem sikerült szerezniük. A hazai pálya előnyét semmilyen tekintetben nem élvező, a góllövés ellen továbbra is beoltott séiek egy döntetlen színezetű mérkőzésen balszerencsés vereséget szenvedtek – a szerencsésebb csapat nyert!
Alsóújlaki SC–Kemenesalja FC 1–2 (1–1). Alsóújlak. Jv.: Bagoly G.
Alsóújlak: Gábor – Varga D. (Gampel Do.), Varga K., Varga Á., Káldi, Tóth Á. (Nagy Z.), Gampel Dá. (Oláh), Vasas (Kaposi), Pintér, Papp A. (Pados), Varga R.
Kemenesalja: Kovács K. – Princzes, Lőrincz G. (Őri), Czöndör, Péter (Kutasi), György, Gorácz, Lőrincz M., Horváth M., Németh M., Szabó J.
Gólszerzők: Pintér, ill. György (2).
Uraiújfalu SE–Kemenesmagasi FC 5–2 (3–0). Uraiújfalu. Jv.: Koronczai C.
Uraiújfalu: Király – Szabó K., Burka (Szabó Á.), Kerekes (Simon), Horváth B. (Szemes), Pungor, Szabó T., Bokor, Binder, Dornai, Agg.
Kemenesmagasi: Kosztolánczi – Horváth B. (Nagy G.), Koronczai (Molnár Zs.), Szénégető, Gosztola, Csite, Dákai (Németh Sz.), Kovács B., Takács (Molnár T.), Géczi, Kopházi.
Gólszerzők: Agg (3), Pungor, Burka, ill. Csite, Horváth B.
A hazai csapat a rossz bajnoki rajt után megszerezte az első győzelmét. A mezőnyben jól küzdő vendégek ellen a jó helyzetkihasználás döntőnek bizonyult.
A következő, 7. forduló menetrendje:
- Szombat, 16.00: Kemenesalja–Jánosháza, Répcelak–Ikervár, Kemenesmagasi–Bük.
- Vasárnap, 16.00: Gencsapáti–Alsóújlak, Bozsok–Sé, Vasszécseny–Szeleste, Gérce–Uraiújfalu.
- Szabadnapos: Kőszeg.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.
Vármegyei II. - déli csoport
Az Egyházasrádóc Nádasdon nyert rangadót – magabiztosan. Az Újperint tíz, a Gyöngyöshermán hét gólig jutott.
Tutitextil-Körmend VSE–Telekes Medosz SE 4–0 (3–0). Körmend-Horvátnádalja, 100 néző, vármegyei II. osztályú labdarúgó-mérkőzés, vezette: Bagoly G.
Körmend: Kónya P. – Gaál, Tompa, Frühvirth (Papp P.), Szatmáry (Krajczár), Falb, Herczeg, Szabó P. (Németh Cs.), Kazinczki, Németh B. (Barbalits), Pesti.
Telekes: Blaskovics – Németh M., Orsós, Görcsi (Ferencz), Czövek, Osvald M., Vincze, Osvald B. (Herczeg), Molnár T., Nyári, Vörös.
Gólszerzők: Pesti (2), Falb, Németh B.
Szerdán még a tartalékos nádaljai csapat kikapott a a kupában a Telekestől, ám néhámy nap alatt „megtanuktak” focizni a körmendi játékosok, és ezúttal már biztosan győzték le ellenfelüket – az eredmény a vendégekre nézve hízelgő.
Tanakajdi TC–Gyöngyöshermán-Szentkirály SE 1–7 (0–5). Tanakajd. Jv.: Kondor T.
Tanakajd: Horváth B. (Csidei) – Hittaller, Bősze B., Bősze M., Hankó (Preiczer), Karáth, Medve, Marcz, Könczöl, Czenki, Kovács D.
Gyöngyöshermán: Bódi – Lang, Kálócz (Ilnicki), Rosta A., Horváth D. (Rosta B.), Kopácsi, Bihun, Kovács D. (Radányi), Nagy B. (Szalai), Szabó M., Szabó B.
Gólszerzők: Czenki, ill. Szabó M. (4), Szabó B., Nagy B., Horváth D.
A bajnoki cím egyik esélyese ellen a hazai csapat mindent megtett – de nehéz egy másik egyesülettel fúzionáló klubbal felvenni a versenyt. Ennek elenére jár a gratuláció a vendégeknek.
Vármegyei II.: Tanakajd - GyöngyöshermánFotók: Cseh Gábor
Rum KSC–Pinkavölgye-Felsőcsatár KSK 0–1 (0–1). Rum. Jv.: Szabó III. Z.
Rum: Osvald – Baranyai Á., Tárkányi, Brecska, Tancsics, Pupp, Kovács Z., Baranyai D., Pásti Z., Koronczai (Pásti I.), Farkas G. (Bejczy).
Felsőcsatár: Antoni – Horváth L., Cobzaru (Kis L.), Kis Z., Mahucs, Krancz Gy., Cseri (Pock), Hábetler, Tieber (Kopácsi), Bugnits (Krancz K.), Szalóki-Varsányi (Horváth B.).
Gólszerző: Cseri.
Újperinti SE–Elektromol Szombathelyi Spari FC 10–0 (5–0). Szombathely-Újperint. Jv.: Monostori I.
Újperint: Tóth D. – Németh M., Sásdi, Pados, Horváth M., Szász (Polgár), Beke (Soós), Gombás, Hegyi (Kardos), Bakucz (Fábián), Tóth A. (Czeglédi).
Spari: Pungor – Hrenyó (Bódis), Jónás D., Jónás Cs., Kovács F., Kovács P., Tóth Zs., Gyöngyösi, Sipos, Kovács T., Kovács Sz. (Németh L.).
Gólszerzők: Beke (3), Hegyi (3), Németh M. (2), Czeglédi, Bakucz.
Őriszentpéter SE–Szentpéterfai SE 0–3 (0–1). Őriszentpéter, 150 néző. Jv.: Boda Gy.
Őriszentpéter: Szemán – Horváth R., Németh A., Kevy, Gerencsér, Sály, Könye, Csóbor, Szép (Horváth G.), Géczi, Mihály.
Szentpéterfa: Páll – Hazafi, Wágner, Skrapits, Leidli, Varga A., Homor, Kalmár (Kajáry), Jagodits, Hoós, Frányi (Góber).
Gólszerzők: Varga A., Leidli, Frányi.
Kiállítva: Mihály (90., Őriszentpéter).
A hazai csapat a meccs elején kihagyta a helyzeteit, majd hártányba került, és kénytelen volt futnai azt eredmény után – amit a rutinos vendég gólokkal büntetett.
Nádasd KSE–Egyházasrádóci SE 1–4 (0–3). Nádasd. Jv.: Szabó C.
Nádasd: Rejtli – Horváth B., Iván, Nagy Zs., Belső (Horváth D.), Szabó I. (Péter), Jóna, Neubauer (Szabó D.), Takács (Kalamár), Horváth Á., Osvald (Mesics).
Egyházasrádóc: Balogh Á. – Merőtei, Varga D. (Berning), Krajczár, Halász, Zimits (Tóth A.), Sipos (Varga Z.), Lakosi, Molnár L. (Lengyel), Molnár I. (Fejes), Vilics.
Gólszerzők: Horváth Á., ill. Sipos, Lengyel, Merőtei, Molnár I.
Rangadónak indult a mérkpzés, ám a hazaiak ritka gyeenge napot fogtak ki, alaposan megkönnyítve ezzel a vendégek dolgát – teljesen megérdemelt a rádóci győzelem.
Rábatótfalui SE–Nárai SK 2–1 (1–1). Szentgotthárd-Rábatótfalu. Jv.: Nagy P.
Rábatótfalu: Böröndi – Keresztúri (Herczeg), Bánfi-Nagy (Papp D.), Molnár Á., Domján D., Sütő, Szakács, Domján B. (Náricza), Kovács Á. (Tóth R.), Bogdán, Soós.
Nárai: Holbok – Máté Gy., Vajda Ba. (Takács), Horváth D. (Vajda Bá.), Király, Székely (Hompasz), Vörös (Máté Á.), Lakatos, Tóth D. (Bárdics), Matyas Robert, Szalay.
Gólszerzők: Domján D., Soós, ill. Vajda Ba.
A következő, 7. forduló menetrendje:
- Szombat, 16.00: Telekes–Tanakajd.
- Vasárnap, 16.00: Szentpéterfa–Újperint, Spari–Körmend VSE, Gyöngyöshermán–Rum, Felsőcsatár–Bajánsenye, Nárai–Nádasd, Egyházasrádóc–Őriszentpéter.
- Szabadnapos: Rábatótfalu.
Kérjük a csapatvezetőket, hogy a tudósításokat küldjék el a [email protected] email címre.
Magyar Kupa
Szerdán rendezik az utolsó három mérkőzést a Halmosi Zoltán Vas Vármegyei Kupa 3. fordulójából.
Menetrend, szerda, 16.00: Gérce-Vásárosmiske (II.)–Csákánydoroszló (I.). 16.30: Mersevát (III.)–Sárvár (I.). 18.00: Söpte (I.)–Szentgotthárd (I.).