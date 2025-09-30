Keresztapák földjén járt a Vas Népe, feljutott az Etnára is

A körutat a sziget „legmelegebb” pontján, az Etna vulkánon kezdte lapunk, 3 ezer méter magasságban, ami csúcs a Vas Népe utazós életében.

Csodálattal nézte a Vas Népe Taorminában a görög színház romjait.

Fotó: VN

Keresztapák földjén járt a Vas Népe

Csodálattal nézte meg Taorminában a görög színház romjait, amelyekre Csontváry Kosztka Tivadar képe alapján valamennyien emlékezhetünk. Ha már ott járt, tesztelte lapunk a helyi sör kínálatot, majd Siracusában folytatta az utazást, ahol a tengerparti édesvízi forrás mellett Arkhimédész, ókori szicíliai görög természettudós, a város szülöttje szobrát is felkereste. Ott sem maradhattak ki a görög és római romok: a kőfejtőt, Dionüsziosz barlangját, a csodás akusztikával, a görög és római színházat. Ennyi ókori rom után jólesett egy kis fagyi és megmártózás a Földközi-tengerben.

Agrigento, Marsala és Monreale

Az utat Agrigentóban a templomok völgyében folytatta a Vas Népe. Szabadidejében még meglátogatta a halpiacot és megtudta a boldogság három titkát: szicíliai bor, szicíliai étel és szicíliai sör. Marsalában Garibaldi tábornok ezer vörösinges katonájával szállt partra. Erről a kikötői stilizált hajó emlékezik, rajta a katonák nevével. Sajnos éppen felújítás alatt, így csak messziről láthatta. Ha Olaszország, akkor a templomok látogatása elkerülhetetlen: több templom után a Vas Népe a lenyűgöző, arany mozaikokkal díszített Monreale-székesegyházban fotózkodott. A székesegyház és a hozzá tartozó kolostor az UNESCO Világörökség része, lapunk bejutott a kerengőbe is.

A Tirrén-tenger strandján értek véget a kalandok

Palermóban kihagyva a katakombákban látható holttestek megtekintését, inkább felkereste a Tüköry-laktanyát. Garibaldi seregében négy magyar légiós volt, Tüköry Lajos emléktáblája a róla elnevezett laktanya falán látható. A Tirrén-tenger strandján értek véget a Vas Népe legutóbbi kalandjai.

Szicília tárt karokkal fogadja a turistákat és mindent megtesz azért, hogy a keresztapák kora végleg lezáruljon. Számtalan helyen lehet találkozni a „NO MAFIA” felirattal. A hatalmas történelmi örökséggel rendelkező sziget megérdemelné, hogy a fejlődés útján felzárkózzon az Észak-Olasz régiókhoz, fűzte hozzá olvasónk.

Korábban Erdélyben, Tirolban és Balin is kalandozott lapunk, nemrég Svédországba is eljutott.



