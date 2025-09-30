október 1., szerda

Malvin névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szicíliai körutat tett szeptember 11-i lapszámunk

6 órája

Keresztapák földjén járt a Vas Népe, feljutott az Etnára is

Címkék#keresztapa#Etna#vulkán#körút

Újra repülőre szállt a Vas Népe, a gépmadár a szicíliai Catania repülőteréig vitte. Ezúttal is egyik kedves olvasónk, az újság kísérője számolt be a szeptember 11-i lapszám kalandos körútjáról a keresztapák földjén.

Vaol.hu
Keresztapák földjén járt a Vas Népe, feljutott az Etnára is

Csodálattal nézte a Vas Népe Taorminában a görög színház romjait.

Fotó: VN

A körutat a sziget „legmelegebb” pontján, az Etna vulkánon kezdte lapunk, 3 ezer méter magasságban, ami csúcs a Vas Népe utazós életében.

Csodálattal nézte a Vas Népe Taorminában a görög színház romjait.
Csodálattal nézte a Vas Népe Taorminában a görög színház romjait. 
Fotó: VN

Keresztapák földjén járt a Vas Népe

Csodálattal nézte meg Taorminában a görög színház romjait, amelyekre Csontváry Kosztka Tivadar képe alapján valamennyien emlékezhetünk. Ha már ott járt, tesztelte lapunk a helyi sör kínálatot, majd Siracusában folytatta az utazást, ahol a tengerparti édesvízi forrás mellett Arkhimédész, ókori szicíliai görög természettudós, a város szülöttje szobrát is felkereste. Ott sem maradhattak ki a görög és római romok: a kőfejtőt, Dionüsziosz barlangját, a csodás akusztikával, a görög és római színházat. Ennyi ókori rom után jólesett egy kis fagyi és megmártózás a Földközi-tengerben.

Agrigento, Marsala és Monreale

Az utat Agrigentóban a templomok völgyében folytatta a Vas Népe. Szabadidejében még meglátogatta a halpiacot és megtudta a boldogság három titkát: szicíliai bor, szicíliai étel és szicíliai sör. Marsalában Garibaldi tábornok ezer vörösinges katonájával szállt partra. Erről a kikötői stilizált hajó emlékezik, rajta a katonák nevével. Sajnos éppen felújítás alatt, így csak messziről láthatta. Ha Olaszország, akkor a templomok látogatása elkerülhetetlen: több templom után a Vas Népe a lenyűgöző, arany mozaikokkal díszített Monreale-székesegyházban fotózkodott. A székesegyház és a hozzá tartozó kolostor az UNESCO Világörökség része, lapunk bejutott a kerengőbe is.

A Tirrén-tenger strandján értek véget a kalandok

Palermóban kihagyva a katakombákban látható holttestek megtekintését, inkább felkereste a Tüköry-laktanyát. Garibaldi seregében négy magyar légiós volt, Tüköry Lajos emléktáblája a róla elnevezett laktanya falán látható. A Tirrén-tenger strandján értek véget a Vas Népe legutóbbi kalandjai. 

Szicília tárt karokkal fogadja a turistákat és mindent megtesz azért, hogy a keresztapák kora végleg lezáruljon. Számtalan helyen lehet találkozni a „NO MAFIA” felirattal. A hatalmas történelmi örökséggel rendelkező sziget megérdemelné, hogy a fejlődés útján felzárkózzon az Észak-Olasz régiókhoz, fűzte hozzá olvasónk. 

Korábban ErdélybenTirolban és Balin is kalandozott lapunk, nemrég Svédországba is eljutott. 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu