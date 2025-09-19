Vas vármegye és Sárvár díszpolgárától búcsúztak: "Isten veled, Professzor úr!"

"Sárváron utolsó útjára kísértük Kásler Miklós miniszter urat, a város és Vas vármegye díszpolgárát. Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt nagyon sokan fejezték ki jelenlétükkel a tiszteletüket. Professzor Úr, nyugodjon békében!" - írta Facebook-bejegyzésében Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője pénteken.

Berta Tibor tábori püspök prof. dr. Kásler Miklós ravatalánál

Fotó: Cseh Gábor

Vas vármegye és Sárvár díszpolgárától búcsúztak

Sárváron vettünk végső búcsút Kásler Miklós professzortól, Vas vármegye első díszpolgárától. Orbán Viktor miniszterelnök és sok száz ember jelenléte is tanúsította: munkássága maradandó értéket hagyott ránk. Emléke és példája szívünkben él tovább

- írta Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke pénteki Facebook-bejegyzésében.

"Utolsó útjára kísértük Kásler Miklóst, Sárvár díszpolgárát! Isten veled, Professzor úr!" - tette közzé Kondora István, Sárvár polgármestere Facebook-oldalán.

A sárvári Sári temetőben helyezték örök nyugalomra

Sárváron, a Szent László templomban megtartott gyászmisét követően, a Sári temetőben helyezték örök nyugalomra pénteken, dr. Kásler Miklóst onkológust, Széchenyi-díjas egyetemi tanárt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori miniszterét több százan kísérték utolsó útjára, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Ágh Péter és V. Németh Zsolt államtitkárok, Vámos Zoltán főispán, valamint Majthényi László, Kondora Bálint és Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés képviseletében.

A 13 órakor kezdődő római katolikus szertartáson, a magyar kormány képviseletében Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mondott búcsúbeszédet a magyar nemzet elkötelezett és múltját szisztematikusan kutató tudósáról, a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló és azt megvalló emberről.