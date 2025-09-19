1 órája
Vas vármegye és Sárvár díszpolgárától búcsúztak: "Isten veled, Professzor úr!"
Végső nyugalomra helyezték prof. dr. Kásler Miklóst szülővárosában, Sárváron a Sári-temetőben szeptember 19-én. Utolsó útjára Vas vármegye meghatározó közéleti szereplői is elkísérték. Így búcsúztak Kásler Miklóstól, Vas vármegye és Sárvár díszpolgárától.
"Sárváron utolsó útjára kísértük Kásler Miklós miniszter urat, a város és Vas vármegye díszpolgárát. Orbán Viktor miniszterelnökkel együtt nagyon sokan fejezték ki jelenlétükkel a tiszteletüket. Professzor Úr, nyugodjon békében!" - írta Facebook-bejegyzésében Ágh Péter, Észak-Vas vármegye országgyűlési képviselője pénteken.
Sárváron vettünk végső búcsút Kásler Miklós professzortól, Vas vármegye első díszpolgárától. Orbán Viktor miniszterelnök és sok száz ember jelenléte is tanúsította: munkássága maradandó értéket hagyott ránk. Emléke és példája szívünkben él tovább
- írta Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke pénteki Facebook-bejegyzésében.
"Utolsó útjára kísértük Kásler Miklóst, Sárvár díszpolgárát! Isten veled, Professzor úr!" - tette közzé Kondora István, Sárvár polgármestere Facebook-oldalán.
A sárvári Sári temetőben helyezték örök nyugalomra
Sárváron, a Szent László templomban megtartott gyászmisét követően, a Sári temetőben helyezték örök nyugalomra pénteken, dr. Kásler Miklóst onkológust, Széchenyi-díjas egyetemi tanárt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának egykori miniszterét több százan kísérték utolsó útjára, köztük Orbán Viktor miniszterelnök, Ágh Péter és V. Németh Zsolt államtitkárok, Vámos Zoltán főispán, valamint Majthényi László, Kondora Bálint és Gagyi Levente, a Vas Vármegyei Közgyűlés képviseletében.
A 13 órakor kezdődő római katolikus szertartáson, a magyar kormány képviseletében Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter mondott búcsúbeszédet a magyar nemzet elkötelezett és múltját szisztematikusan kutató tudósáról, a keresztény hitet mindenkor és mindenhol vállaló és azt megvalló emberről.
Kásler Miklós temetése SárváronFotók: Cseh Gábor
Hankó Balázs hangsúlyozta, ma egy olyan nagy tudású professzortól, iskolateremtő tudóstól, meghatározó vezetőtől veszünk búcsút, aki az onkológiai kutatás területén azt vallotta, hogy: számomra minden ember élete a legnagyobb érték ami létezik.
A gyógyítás művészete számára olyan hivatás volt, amelyben nem betegségeket kezelt, hanem a teljes embert gyógyította, nagy odaadással, türelemmel és együttérzéssel.
A miniszter beszédében emlékeztetett, sok ezer honfitársunk köszönheti életét ma is professzor úr kimagasló tudásának, az emberi élet iránti elkötelezett tiszteletének. Ahogy a betegség nem tesz különbséget ember és ember között, úgy Kásler professzor úr sem tett soha, mindenki ugyanarra, tisztességes, lelkiismeretes és körültekintő kezelésre számíthatott tőle, szaktudása megkérdőjelezhetetlen volt.
Prof. dr. Kásler Miklós temetéséről szóló bővebb beszámolónkat itt olvashatja.
